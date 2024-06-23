شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الكعب العالى بصحة الحامل؟.. اعرفى المخاطر والان مع تفاصيل الخبر

الحمل هي فترة مليئة بالعديد من التغييرات للأمهات الحوامل، أحد هذه التغييرات هو نوع الأحذية التي ترتديها، حيث أن ارتداء الكعب العالي أثناء الحمل يمكن أن يشكل العديد من المخاطر، ولكن ما هو نوع هذه المخاطر؟ هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية، بحسب موقع تايمز ناو.

خلال فترة الحمل، يخضع جسم المرأة لتغييرات كبيرة، حيث يؤدي نمو البطن إلى تغيير مركز الجاذبية، كما تؤدي التغيرات الهرمونية إلى إرخاء الأربطة والمفاصل. يمكن أن تؤثر هذه العوامل على التوازن والاستقرار، مما قد يزيد من خطر السقوط. يمكن أن يزيد الكعب العالي من هذه المشكلات عن طريق الضغط الإضافي على أسفل الظهر والساقين.

في الأشهر الثلاثة الأولى، عندما تكون التغيرات الجسدية أقل وضوحا، قد يكون ارتداء الكعب العالي في بعض الأحيان أقل مشكلة. ومع ذلك، مع تقدم الحمل، تزداد المخاطر المرتبطة بالكعب العالي.

الوزن الزائد أثناء الحمل يمكن أن يجعل المشي بالكعب أكثر صعوبة وغير مريح.

لماذا لا يجب عليك ارتداء الكعب العالي أثناء الحمل؟

ارتداء الكعب العالي أثناء الحمل يمكن أن يساهم في العديد من المشكلات:

1. زيادة خطر السقوط والإصابات

2. تفاقم آلام الظهر وعرق النسا

3. تفاقم التورم في القدمين والكاحلين

4. زيادة خطر الإصابة بشد العضلات وآلام المفاصل

على الرغم من هذه المخاوف، قد تشعر بعض النساء بأنهن مجبرات على ارتداء الكعب العالي للعمل أو المناسبات الخاصة.

إذا اخترت ارتداء الكعب العالي، فمن المستحسن أن:

- اختاري الكعب المنخفض والأوسع لتحقيق ثبات أفضل

- تحديد مدة الارتداء

- التبديل مع الأحذية المريحة والداعمة

- استخدم النعال المبطنة لمزيد من الراحة

الأحذية الموصى بها أثناء الحمل

الخيار الأكثر أمانًا أثناء الحمل هو إعطاء الأولوية للراحة والثبات في الأحذية. تشمل التوصيات العامة للأحذية أثناء الحمل ما يلي:

اختاري الأحذية ذات الكعب المنخفض أو المسطح: توفر الأحذية ذات الكعب المنخفض أو المسطحة ثباتًا ودعمًا أفضل، مما يقلل من خطر السقوط ويقلل الضغط على الظهر والساقين. ابحث عن الأحذية التي تتمتع بدعم وتبطين جيدين لقوس القدم.

اختاري أحذية أوسع: يمكن أن تتوسع القدمين أثناء الحمل، لذا فإن اختيار الأحذية ذات المقاس الأوسع يمكن أن يعزز الراحة ويستوعب التورم. تجنب الأحذية الضيقة جدًا أو ذات مقدمة ضيقة.

استخدم حشوات الأحذية: إذا كنتى تفضلين ارتداء أحذية أنيقة، ففكرى في استخدام حشوات الأحذية أو النعال الطبية. يمكن أن توفر هذه الأحذية دعمًا إضافيًا وتبطينًا، مما يجعل حذائك المفضل أكثر ملاءمة للحمل.

استمعى إلى جسدك: انتبهى إلى إشارات جسدك. إذا شعرت بعدم الراحة أو التورم أو الألم، فقد يكون الوقت قد حان للتبديل إلى أحذية أكثر دعمًا. يجب أن تكون الراحة والأمان هي الأولوية دائمًا.

على الرغم من أن الكعب العالي ليس محظورًا تمامًا، إلا أنه يجب على النساء الحوامل مراعاة المخاطر المحتملة وإعطاء الأولوية للراحة والسلامة.

