شكرا لقرائتكم خبر عن احذر من الحرارة.. اعرف الأمراض الجلدية الشائعة في فصل الصيف وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 يونيو 2024 07:30 م

لا يقتصر تأثير الطقس الحار على أعضاء الجسم مثل الكلى أو القلب أو الرئتين فحسب، بل يؤثر أيضًا على بشرتك أيضا، فالجلد هو أكبر عضو في الجسم وهو أيضًا المنطقة الأكثر تعرضًا لحرارة الشمس.

تتحمل بشرتنا الحرارة الشديدة والعرق والأشعة فوق البنفسجية والغبار وتغيرات الطقس والتلوث، كل هذه الأمور يمكن أن تؤثر عليه بشكل خطير وتسبب أنواعًا معينة من الأمراض، ووفقا لتقرير موقع هيلث سايد نتعرف فيما يلى على أشهر المشاكل الجلدية الشائعة في الصيف.

مشاكل الجلد

المشكلات الشائعة التي يواجهها الناس في الصيف الالتهابات الفطرية والبكتيرية على الجلد.

الأكزيما، والتي يمكن أن تنجم عن الإجهاد والإجهاد الحراري والسكري.

التهابات جذور الشعر.

كن على دراية بمشاكل حب الشباب والبثور على الجلد.

كن على علم بالتصبغ وتساقط الشعر.

الأشعة فوق البنفسجية (UVB) هي المسؤولة عن التسبب في تسمير البشرة الناتج عن الشمس وحروق الجلد بسبب التعرض لفترات طويلة للحرارة. الأشخاص ذوو البشرة الفاتحة معرضون لخطر أكبر.

العدوى مثل سعفة الأرجل والنخالية المبرقشة وهي أمراض معدية، ويمكن أن يحدث هذا بسبب زيادة الحرارة والتعرق الشديد.

انتبه إلى الدمامل والطفح الجلدي الناتج عن الحرارة والتعرق.

طرق الوقاية من أمراض الجلدية في الصيف

1 .اختر واقي شمس بعامل حماية (SPF) مناسب: يفضل استخدام واقي شمس بعامل حماية لا يقل عن 30.

2. ارتداء الملابس الواقية الخفيفة والفضفاضة مثل الملابس القطنية التي تساعد على امتصاص العرق وتقليل الاحتكاك.

3. الحفاظ على الترطيب وشرب كميات كافية من الماء للحفاظ على رطوبة الجلد ويمنع الجفاف.

4. الاستحمام بانتظام بماء بارد لتقليل حرارة الجسم وتهدئة البشرة.

5. تجنب التعرض المفرط للشمس خاصة بين الساعة 10 صباحاً و4 مساءً عندما تكون أشعة الشمس في أقوى حالاتها.

6. الحفاظ على نظافة الجسم تغيير الملابس الرطبة بسرعة بعد التعرق أو السباحة لمنع الإصابة بالعدوى الفطرية.

7. العناية بالقدمين وارتداء أحذية مفتوحة التهوية: لتقليل التعرق والاحتكاك.

8. تجنب ارتداء الملابس الضيقة التي قد تحتفظ بالحرارة والعرق.

9. البقاء في أماكن مكيفة: أو جيدة التهوية لتقليل التعرض للحرارة العالية.

