شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض سكر .. كيف تتجنب مضاعفات اعتلال الأعصاب السكري؟ والان مع تفاصيل الخبر

يعد مرض السكري من أكثر الأمراض انتشارًا في العالم، ولهذا السبب تحديدًا من المهم تشخيص الحالة وعلاجها بشكل صحيح، وإلا فقد تؤدي إلى حالات مثل الاعتلال العصبي السكري، وفقًا لما نشره موقع healthshots

إذا ترك مرض السكري دون علاج، يمكن أن يكون له مضاعفات قصيرة المدى وطويلة المدى، واحد منهم هو الاعتلال العصبي السكري، ويمكن وصف اعتلال الأعصاب السكري بأنه الضرر الذي يصيب الأعصاب نتيجة لمرض السكري. ويؤثر بشكل رئيسي على الساقين والقدمين، ثم الذراعين واليدين، ويمكن أن تتراوح الأعراض بين الخفيفة والشديدة، ويمكن أن تختلف بناءً على الأعصاب التي تأثرت.

علامات وأعراض اعتلال الأعصاب السكري:

خدر

الشعور بالوخز أو الحرقان

ألم أو تشنجات

زيادة الحساسية للمس

يمكن أن تكون الأعراض أسوأ في الليل

مرض سكري عصبي

يمكن أن يؤدي الاعتلال العصبي السكري إلى الألم والتشنجات.

الاعتلال العصبي السكري والحمل

لا يعد اعتلال الأعصاب السكري شائعًا جدًا أثناء الحمل، ولكن إذا حدث، فقد يشكل مشكلة بالنسبة للمرأة الحامل، قد تؤثر وظيفة الأعصاب الطرفية على صحة الأم والجنين أثناء الحمل.

نصائح للوقاية

حافظ على مستويات السكر في الدم

اعتني بقدميك من خلال الحفاظ عليهما نظيفتين وجافتين. يجب تقليم أظافر القدمين بحذر. يفضل ارتداء أحذية مبطنة جيدًا.

مارس تمارين التنفس العميق وتقنيات الاسترخاء للتعامل مع آلام الأعصاب.

يمكن أن يساعد العلاج الطبيعي في تقليل الاعتماد على مسكنات الألم. يساعد التدريب على المشي والعناية بوضعية الجسم في منع مضاعفات القدم. يساعد العلاج بالتمارين الرياضية في تقليل التشنجات العضلية وتعزيز القوة العامة

يمكن أيضًا استخدام طرق العلاج الكهربائي لإدارة الألم



