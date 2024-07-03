شكرا لقرائتكم خبر عن متى يكون عصير الليمون ضارا.. حالات لازم تعرفها والان مع تفاصيل الخبر

مشروب الليمون البارد يرطب على "قلبك"، ويجعلك في حالة انتعاش، خاصة في تلك الأجواء الحارة. ومشروب الليمون أو تناول الليمون بشكل عام أمر في غاية الأهمية، فهو خيار رائع للصحة ومفيد ويحتوى على فيتامينات وعناصر مرطبة، فهو يعزز من العملية الهضمية بشكل عام، فضلا عن قدرته على إنقاص الوزن، كذلك تعزيزه لقوة الجسم ومناعته ودفاعه ضد المرض، كذلك يساعد على تخفيف حدة الشعور بالقىء واضطرابات المعدة، وغيرها الكثير من الفوائد حسبما نصح بها تقرير نشر في موقع هيلث شوتس الطبي المعنى بالأمراض وعلاجها.

تابع التقرير موضحا أن هناك مخاطر صحية إذا ما تناولت الليمون بكثرة، أو بعض الفئات من المرضى الذين يعانون مشكلات صحية بعينها تجعلهم يجب أن يتجنبوا تناوله، ومنهم المرضى بقرح الفم الشديدة، فضلا عن كل من يعانى تحسسا من الليمون، أو حساسية شديدة، فضلا عن بعض أمراض المرىء.

أضاف التقرير أنه على الرغم أن الليمون يوفر لك بعض الترطيب، إلا أن اسرافك في تناوله خلال فصل الصيف قد يؤدى بك إلى :

ـ مشكلات معوية ومعدية، قد تؤدى تدريجيا إلى أوجاع وألم بالمعدة.

ـ اضطرابات بالهضم .

ـ اضطرابات بالشهية.

ـ قد تعانى ارتجاعا في المرىءأو ارتجاعات حمضية مزعجة.

فيما ذكر تقرير نشر في موقع timesofindia أن أضرار الليمون على مرضى الكلى بشكل خاص تتمثل فى الافراط فيه، فقد يؤدى إلى الغثيان و الإسهال وكذلك الشعور بالقىء أيضا، أو التقيؤ الفعلى، مكما أنه قد يؤثر على مستويات الكرياتنيين مما قد يؤدى إلى مشكلات لدى البعض يجب الحذر منها.