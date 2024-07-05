التقى وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، في مكتبه في الوزارة، القائم بالأعمال في السّفارة العراقيّة في لبنان أمين النصراوي، وجرى خلال اللّقاء وضع اللّمسات الأخيرة لاجتماع اللّجنة الثّنائيّة التّجاريّة والاقتصاديّة العراقيّة اللّبنانيّة، المُقرّر عقدها في بغداد في شهر آب المقبل.
وشدّد سلام خلال اللّقاء، على "أهميّة أعمال اللّجنة المشتركة اللّبنانيّة- العراقيّة في هذه المرحلة الدّقيقة الّتي تمرّ بها المنطقة، وفي ظلّ تحدّيات كبيرة يواجهها العراق كما لبنان نتيجة الحروب الطّويلة".
وأشار إلى أنّ "تفعيل هذه الشّراكة من خلال عمل هذه اللّجنة، سيثبّت عمق ومتانة وجدّيّة العلاقات العراقيّة اللّبنانيّة على الصّعد السّياسيّة والاقتصاديّة كافّة، وبخاصّة لناحية تعزيز التّعاون بين البلدين، تحقيقًا للمصلحة المشتركة للشّعبين الشّقيقين"، مجدّدًا التّأكيد على "إيمانا بمتانة العلاقات بين العراق الشّقيق ولبنان، وكلّنا ثقة بالفرص الواعدة الكبيرة جدًّا لشعبينا الشّقيقين".
كانت هذه تفاصيل خبر سلام التقى النصراوي مؤكدًا أهمية أعمال اللجنة اللبنانية- العراقية: الفرص واعدة وكبيرة جدا لشعبينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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