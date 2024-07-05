الامارات | صيفنا سعادة ينطلق في عجمان 15 يوليو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت اللجنة العليا المنظمة للبرنامج الصيفي لحكومة عجمان "صيفنا سعادة" عن تفاصيل النسخة الخامسة من البرنامج، التي تقام برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في الفترة من 15 يوليو الجاري حتى 15 أغسطس المقبل.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة المنظمة للبرنامج أمس الخميس في قاعة عجمان إكس، بحضور أحمد الرئيسي رئيس اللجنة المنظمة العليا، والدكتورة منى السويدي مستشار برامج ومشاريع بوزارة الثقافة، وعلي عمران الشامسي نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا، وعبد العزيز عبد الله المشرف العام على المراكز والبرامج الصيفية، ورؤساء اللجان والأعضاء.

وتم خلال المؤتمر استعراض التجهيزات والترتيبات الخاصة بانطلاق النسخة الجديدة، إلى جانب التفاصيل الخاصة بالبرامج والفعاليات المقررة والمواقيت الزمنية والموجهات العامة للبرامج، وإعلان المحاور الرئيسية للحدث.

وقدم عبد العزيز عبد الله المشرف العام، شرحاً مفصلاً للفعاليات، مشيراً إلى أن البرنامج الصيفي يقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، وتسعى إلى تعزيز الترابط المجتمعي والاستثمار في طاقات الناشئين والشباب وتنمية مهاراتهم ومواهبهم خلال فترة الصيف.

ويضم البرنامج ستة مراكز صيفية متنوعة يتولى إدارتها كوادر وقيادات وطنية من ذوي الخبرات الكبيرة في قطاع الشباب، وهي مركز كبار المواطنين وأصحاب الهمم، والذي يستهدف 600 مشارك ويتضمن 32 برنامج تقام بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع ونادي عجمان لذوي الإعاقة، وتهدف إلى مشاركة فئات المجتمع من الشباب والأطفال مع كبار المواطنين وأصحاب الهمم، والمركز الصيفي للبنين من عمر 7 إلى 14 سنة والذي يستهدف 200 مشارك ويشمل العديد من البرامج الرياضية والمحاضرات والرحلات إلى جانب المبادرات المجتمعية.

إلى جانب المركز الصيفي للفتيات من عمر 11 إلى 17 سنة والذي يستهدف 200 مشاركة ويتضمن العديد من الفعاليات والدورات الثقافية والدينية والفنية والرحلات.

كما يشتمل على مركز البرامج التطويرية ومهارات الحياة والذي يستهدف ألف مشارك، ويضم مجموعة من البرامج والورش المتنوعة المقامة بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية، والمركز الصيفي التخصصي الثقافي والذي يقام بتنظيم وزارة الثقافة ويستهدف 480 مشارك، بالإضافة إلى المركز الصيفي التخصصي العلمي الذي يستهدف 100 مشارك ويقام بتنظيم مركز عجمان إكس التابع لدائرة البلدية والتخطيط ويضم عدد من الورش والبرامج العلمية.

وقال أحمد الرئيسي رئيس اللجنة المنظمة العليا أن اللجان العاملة ضاعفت جهودها خلال الفترة الماضية لوضع الترتيبات اللازمة وتنفيذ الخطط المقررة، لضمان تحقيق النجاح المطلوب تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد، والتي كان لها أبلغ الأثر في إنجاح برنامج "صيفنا سعادة" في النسخ الأربع الماضية وترسيخ مكانته بين البرامج الصيفية في الدولة، مشيراً إلى أن رعايته الكريمة تعكس حرص سموه على توفير بيئة محفزة لإسعاد الأبناء وأولياء الأمور في الإمارات بشكل عام وإمارة عجمان بشكل خاص.

وأكد الرئيسي تخصيص مجموعة من جوائز التميز للبرنامج الصيفي لأربع فئات من الجهات المميزة في الدوائر الحكومية، وهي أفضل 3 برامج، وأفضل 3 ورش، وأفضل 3 منسقين، بالإضافة إلى أفضل تغطية إعلامية في البرنامج. ويلتقي في الدور الثالث الأسترالي أليكسي بوبيرين الفائز على الأرجنتيني توماس إتشيفيري الثلاثين 3-6 و6-4 و4-6 و6-4 و6-3 في لقاء استغرق ثلاث ساعات و58 دقيقة.