الامارات | سفارة الدولة في روما تهيب بالمواطنين المتواجدين في إيطاليا توخي الحيطة والحذر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهابت سفارة دولة الإمارات في روما، بالمواطنين المتواجدين في الجمهورية الإيطالية، توخي الحيطة والحذر بسبب الثوران البركاني في جزيرة سترومبولي، ومدينة كاتانيا.

ودعت السفارة المواطنين اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.