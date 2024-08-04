شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة لمرضى حصوات الكلى ونصائح للتغذية الصحية والان مع تفاصيل الخبر

حصوات الكلى، وهي رواسب صلبة من المعادن والأملاح تتشكل في الكلى، يمكن أن تسبب ألمًا شديدًا وانزعاجًا، تأتي هذه الحصوات بأنواع مختلفة، بما في ذلك أكسالات الكالسيوم وحمض البوليك وفوسفات الكالسيوم والستروفيت، وكل منها يتطلب اعتبارات غذائية محددة، وبينما يكون العلاج الطبي ضروريًا في كثير من الأحيان، تلعب التعديلات الغذائية دورًا حاسمًا في إدارة ومنع حصوات الكلى، بحسب موقع تايمز ناو.

تختلف حصوات الكلى في الشكل، وتختلف التوصيات الغذائية بناءً على النوع:

- حصوات أكسالات الكالسيوم: النوع الأكثر شيوعًا، يتكون عندما يتحد الكالسيوم مع الأكسالات في البول.

- حصوات فوسفات الكالسيوم: تتطور هذه الحصوات في البول القلوي.

- حصوات حمض البوليك: تتشكل عندما يكون البول حمضيًا بشكل مفرط.

- حصوات ستروفيت: تتطور غالبًا بسبب العدوى.

- حصوات السيستين: نادرة وناجمة عن اضطراب وراثي.

ما الذي يجب أن تتضمنه حميتك الغذائية؟

يوصي الأطباء بدمج الأطعمة التالية: 1. الماء

يعد الحفاظ على رطوبة الجسم أمرًا بالغ الأهمية لتخفيف البول ومنع حصوات الكلى. احرص على تناول من 8 إلى 10 أكواب من الماء يوميًا للحفاظ على البول مخففًا وتقليل خطر تكوين الحصوات.

2. الحمضيات

الفواكه مثل الجريب فروت والبرتقال والليمون غنية بالسيترات، مما يساعد على منع تكوين الحصوات عن طريق ربط الكالسيوم في البول.

3. الأطعمة الغنية بالكالسيوم

الأطعمة مثل منتجات الألبان والجبن والزبادي والحليب النباتي المدعم مهمة لإدارة حصوات أكسالات الكالسيوم. يساعد تناول الكالسيوم الكافي على ربط الأكسالات في الأمعاء، مما يقلل من خطر تكوين الحصوات.

4. الأطعمة منخفضة الأكسالات

دمج الأطعمة مثل البازلاء والتفاح والموز والكرز والقرنبيط والخيار والطماطم. تساعد هذه الأطعمة على خفض مستويات الأكسالات في البول ومنع حصوات أكسالات الكالسيوم.

5. الأطعمة الغنية بالألياف

توفر الخضراوات والعدس والحبوب الكاملة الألياف، مما يساعد على تقليل امتصاص الكالسيوم ويقلل من خطر تكوين الحصوات.

6. البروتينات النباتية

العدس والفاصوليا والتوفو بدائل جيدة للبروتينات الحيوانية. فهي لا ترفع مستويات حمض البوليك أو تقلل من سترات البول، مما يساعد في منع تكوين الحصوات.

ينصح الأطباء بتجنب الأطعمة التالية 1. الأطعمة الغنية بالصوديوم

يمكن أن يؤدي الصوديوم الزائد إلى زيادة الكالسيوم في البول، مما يؤدي إلى تكوين الحصوات. حد من الأطعمة المصنعة والحساء المعلب والوجبات الخفيفة المالحة والوجبات السريعة.

2. الأطعمة الغنية بالأكسالات

يمكن أن تزيد السبانخ والراوند وخضر البنجر واللوز والشوكولاتة والشاي ومنتجات الصويا من خطر تكوين حصوات أكسالات الكالسيوم. يمكن أن يساعد تقليل هذه الأطعمة في منع تكوين الحصوات.

3. البروتينات الحيوانية

يمكن للحوم الحمراء والدواجن والبيض والمحاريات أن تزيد من مستويات حمض البوليك وتقلل من سترات البول، مما يساهم في تكوين حصوات الكلى. الاعتدال هو المفتاح.

4. الأطعمة والمشروبات السكرية

يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من السكر إلى زيادة إفراز الكالسيوم وتقليل حجم البول، مما يزيد من خطر تكوين الحصوات.

5. القهوة

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكافيين من القهوة والشاي ومشروبات الطاقة إلى الجفاف ورفع مستويات الكالسيوم في البول. يساعد تقليل الكافيين في الحفاظ على الترطيب المناسب وخفض مستويات الكالسيوم.

1. الاعتدال

حتى الأطعمة الصحية يمكن أن تساهم في تكوين الحصوات إذا تم استهلاكها بكميات زائدة. التوازن أمر بالغ الأهمية.

2. التغييرات التدريجية

قم بتنفيذ التغييرات الغذائية تدريجيًا للسماح لجسمك بالتكيف وضمان عادات مستدامة.

3. المراقبة المنتظمة

اعمل مع طبيبك لمراقبة حالتك وتعديل نظامك الغذائي حسب الحاجة بناءً على نوع حصوات الكلى لديك.