شكرا لقرائتكم خبر عن مشاكل قد تصيبك بسبب تناول الطعام في السرير والان مع تفاصيل الخبر

قد يكون تناول الطعام في السرير عادة شائعة، لكن خبراء النوم حذروا من أنها قد تسبب مشاكل، بما في ذلك جذب البكتيريا والحشرات غير المرغوب فيها وتعريض صحتك للخطر.

قد يبدو تناول الطعام في السرير بمثابة انغماس غير ضار، لكن حذر خبراء النوم وفقًا لموقع أكسبريس من أن هذه الممارسة الشائعة قد تؤدي إلى جذب مجموعة من الحشرات غير المرغوب فيهم وتعرض صحتك للخطر بأكثر من طريقة.

ومع ذلك، فإن علب البيتزا وبقايا الدجاج الجاهز للأكل وما شابه ذلك يمكن أن تجتذب الذباب والنمل وحتى الصراصير. ولا يتعلق الأمر فقط بإزعاج الفتات، بل إنه يشكل خطرًا محتملًا على الصحة، يمكن أن تنتقل البكتيريا الضارة Pseudomonas aeruginosa، والتي توجد عادة في الصراصير وفضلاتها، إلى بيجامتك أو ملابسك. تخيل أنك تنقل هذه البكتيريا إلى سريرك.

يمكن أن تسبب هذه البكتيريا عدوى، وقد يكون علاج العدوى صعبًا بسبب مقاومتها الطبيعية للمضادات الحيوية، لذلك، من المهم جدًا الحفاظ على منطقة نومك خالية من بقايا الطعام، وفقًا لما ذكرته صحيفة Mirror .

التأثير على الجهاز الهضمى

ليست فقط الحشرات هي التي قد تحتاج إلى القلق بشأنها، بل إن تناول الطعام في السرير له أيضًا تأثير سلبي على جودة نومك وجهازك الهضمي، لأن تناول الطعام أثناء الاستلقاء قد يسبب عدم الراحة أو الانتفاخ أو حتى ارتداد الحمض عن طريق حجب التدفق الطبيعي للهضم، لتقليل فرص ارتداد الحمض، يقترح الخبراء تناول الطعام قبل الذهاب إلى الفراش بثلاث ساعات على الأقل.

إذا كان لا بد من تناول الطعام في السرير، يوصى الخبراء بتغيير فراشك مرة واحدة في الأسبوع.