شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تفرق بين الإصابة بحروق الشمس والتسمم الشمسي؟ الأعراض ووسائل الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

حروق الشمس من الأمور المزعجة للكثير في فصل الصيف، تحدث عندما يتعرض الأشخاص الذين يقضون وقتًا طويلاً في الهواء الطلق لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، كما أن الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة والذين لديهم تاريخ من حروق الشمس هم أيضًا أكثر عرضة لهذه الحالة الجلدية.

يوصي الخبراء بارتداء ملابس واقية من الشمس للحماية منها، كما ينصحون بوضع واقيات من الشمس ذات معامل حماية جيد للوقاية من تلف الجلد.

ولكن في حين أن حروق الشمس يمكن السيطرة عليها ولا تسبب ضررًا في كثير من الأحيان، فهل تعرف ما هو التسمم الشمسي وما هي التأثيرات التي قد يسببها على بشرتك؟ دعنا نتعرف على ذلك.

حروق الشمس مقابل التسمم الشمسي

وفقا لتقرير موقع OnlyMyHealth، فإن ارتفاع درجات الحرارة وأشعة الشمس القاسية تجعل الأمر صعبًا على الأشخاص الذين لديهم حساسية عالية للشمس، وتعرضهم لمشاكل الجلد الشائعة التي تحدث بسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية (UV) هما حروق الشمس والتسمم الشمسي.

حروق الشمس تحدث عندما يتضرر الجلد بسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية، ويصف الحالة على أنها علامات حمراء ومتورمة ومؤلمة على الجلد، والتي يمكن أن تتراوح من خفيفة إلى ظهور بثور.

أما التسمم الشمسي فيعتبر مستوى أكثر خطورة ومقلقًا من حروق الشمس، ويمكن أيضًا تسميته برد فعل تحسسي لأشعة الشمس، الأمر الذي يتطلب عناية طبية فورية للتخفيف من مخاطر الأعراض الداخلية والخارجية.

اختلافات في الأعراض

تنتج حروق الشمس والتسمم الشمسي عن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، إلا أن الحالتين تختلفان من حيث شدتهما وأعراضهما.

تشمل علامات وأعراض حروق الشمس ما يلي:

احمرار الجلد

الجلد الذي يشعر بالسخونة عند لمسه

الجلد الذي يسبب الحكة أو التقشر أو التقشر

تشمل علامات وأعراض التسمم الشمسي ما يلي:

مستويات عالية من التهاب الجلد

تورم الوجه أو الجفن

ظهور البثور

الجفاف

حمى أو قشعريرة

صداع حاد

استفراغ و غثيان

كيفية التعامل مع حروق الشمس والتسمم الشمسي

وفيما يلي بعض الاستراتيجيات لمعالجة حروق الشمس والتسمم الشمسي:

ضعى كريم واقٍ الشمس جيد يحتوي على عامل حماية من الشمس أعلى من 30؛ وقومى بإعادة وضعه كل 3 ساعات.

قم بتغطية بشرتك بملابس واقية، خاصة عندما تكون في الخارج خلال فترة الذروة بعد الظهر.

حاول استخدام القبعات، أو الأوشحة، أو الشالات، أو أي غطاء رأس آخر لحماية وجهك.

اختاري الأكمام الكاملة التي يمكنها تغطية أقصى أجزاء من جسمك.

ارتدي النظارات الشمسية لحماية عينيك من الأشعة الضارة.

اختاري الأقمشة خفيفة الوزن والطبيعية مثل القطن الذي يسمح بمرور الهواء بشكل أكبر.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حروق الشمس أو التسمم الشمسي، لا تستخدم الماء الساخن في الاستحمام؛ بدلاً من ذلك، اختر الماء البارد وقم بوضع كمادات باردة على المناطق المصابة.

رطب بشرتك باستخدام المستحضرات المهدئة.

تجنب المستحضرات التي تحتوي على الزيوت العطرية ومشتقاتها.

حافظ على ترطيب جسمك واتباع نظام غذائي متوازن يمكن أن يساعدك في التعافي.

