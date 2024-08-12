شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للحفاظ على صحة عظامك أثناء فترة الحمل والان مع تفاصيل الخبر

يحدث الحمل تغييرات كبيرة في حياة المرأة، حيث تحتاج الأم الحامل إلى الاهتمام بعدة أشياء بما في ذلك صحتها، ويعد الحفاظ على صحة العظام أثناء الحمل أمرًا بالغ الأهمية للوقاية من هشاشة العظام، فى هذا التقرير نتعرف على بعض النصائح لصحة العظام أثناء الحمل، بحسب موقع تايمز ناو.

كيف تحمي صحة عظامك أثناء الحمل؟

هشاشة العظام المرتبطة بالحمل هي حالة تصبح فيها العظام هشة وأكثر عرضة للكسور أثناء الحمل أو بعده، ويمكن أن يظهر هذا الشكل من هشاشة العظام بطرق مختلفة، بما في ذلك آلام العظام والكسور وانخفاض عام في كثافة العظام.

على عكس هشاشة العظام الأولية، والتي ترتبط عادةً بالشيخوخة أو انقطاع الطمث، فإن هشاشة العظام المرتبطة بالحمل مرتبطة بشكل مباشر بالتغيرات الفسيولوجية التي تحدث أثناء الحمل.

أثناء الحمل، هناك نوع خاص من هشاشة العظام لا يصيب سوى مفصل الورك، ويُعرف هذا باسم هشاشة العظام العابرة في الورك والشيء الجيد في هشاشة العظام العابرة هو أنها محدودة ذاتيًا وتشفى من تلقاء نفسها، ويجب التمييز بينها وبين نخر الورك اللاوعائي.

نصائح للحفاظ على صحة العظام أثناء الحمل

1. تناول كمية كافية من الكالسيوم وفيتامين د

الكالسيوم ضروري لقوة العظام، بينما يساعد فيتامين د في امتصاص الكالسيوم، يجب على النساء الحوامل تضمين الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل منتجات الألبان والخضروات الورقية والأطعمة المدعمة في نظامهن الغذائي يمكن الحصول على فيتامين د من التعرض لأشعة الشمس والمكملات الغذائية.

2. النشاط البدني المنتظم

المشاركة في تمارين منخفضة التأثير مثل المشي والسباحة واليوجا قبل الولادة يمكن أن تساعد في تعزيز قوة العظام والصحة العامة، قبل البدء في أي نظام تمرين، استشيري دائمًا مقدم الرعاية الصحية الخاص بك للتأكد من أنه آمن لك ولطفلك.

3. تجنب العادات غير الصحية

يمكن أن يؤدي التدخين إلى إضعاف العظام وزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام، يجب على النساء الحوامل تجنب هذه السلوكيات لحماية صحة عظامهن.

4. الحفاظ على نظام غذائي متوازن

النظام الغذائي الغني بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الكالسيوم وفيتامين د والبروتين مفيد لصحة العظام، من المهم أيضًا البقاء رطبًا والحد من تناول الكافيين.

5. الفحوصات الطبية المنتظمة

المواعيد المنتظمة مع المتخصصين في الرعاية الصحية ضرورية لمراقبة صحة العظام أثناء الحمل، يمكن لمقدمي الرعاية الصحية تقييم عوامل الخطر الفردية وتقديم الإرشادات بشأن التغذية والمكملات الغذائية وتقديم توصيات مخصصة لمنع هشاشة العظام.