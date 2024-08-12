شكرا لقرائتكم خبر عن تقرحات الفم وتساقط الشعر.. علامات تحذيرية لنقص هذه الفيتامينات والان مع تفاصيل الخبر

قد تظهر حالات نقص التغذية بطرق غير متوقعة، بما في ذلك تقرحات الفم ونزيف اللثة وتساقط الشعر، ويعد التعرف على هذه الأعراض غير العادية أمرًا بالغ الأهمية لمعالجة نقص هذه العناصر الغذائية، وفي هذا التقرير نتعرف على علامات تدل أنك قد تعاني من نقص الفيتامينات، بحسب موقع "تايمز ناو".

علامات تحذيرية لنقص الفيتامينات تقرحات الفم أو الشقوق في زوايا الفم

قد تشير تقرحات الفم المؤلمة أو الشقوق في زوايا الفم، والمعروفة أيضًا باسم التهاب الشفة الزاوي، إلى نقص فيتامين ب2 (الريبوفلافين)، وهو ضروري لوظيفة الخلايا وإنتاج الطاقة، ويمكن أن يؤدي نقص فيتامينات ب الأخرى أو الحديد أيضًا إلى أعراض مماثلة، لمعالجة هذا، تأكد من أن نظامك الغذائي يتضمن كميات كافية من منتجات الألبان واللحوم والأسماك والحبوب المدعمة.

في حين أن سوء نظافة الأسنان غالبًا ما يكون سببًا لنزيف اللثة، فقد يكون نقص فيتامين سي أيضًا هو السبب، خاصة أنه ضروري لتخليق الكولاجين، الذي يحافظ على صحة اللثة، إلى جانب نزيف اللثة، قد تلاحظ كدمات متكررة وجفاف الجلد المتقشر وبطء التئام الجروح.

زيادة تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل البروكلي والفراولة والفلفل الحلو والحمضيات للمساعدة في منع هذه الأعراض.

تساقط الشعر

يمكن أن يكون تساقط الشعر علامة مؤلمة على نقص الحديد أو الزنك أو حمض اللينوليك أو النياسين (فيتامين ب3).

نقص الحديد، على وجه الخصوص، هو سبب شائع بسبب دوره في إنتاج الهيموجلوبين، الذي يحمل الأكسجين إلى بصيلات الشعر.

لمكافحة تساقط الشعر، أدرج الأطعمة الغنية بالحديد في نظامك الغذائي، مثل السبانخ والفاصوليا والعدس واللحوم الحمراء.

ضعف الرؤية الليلية ونمو أبيض على العينين

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين أ إلى ضعف الرؤية الليلية وتطور بقع بيتو، وهي نمو أبيض على بياض عينيك. فيتامين أ ضروري للحفاظ على مناعة قوية وبشرة صحية وبصر جيد. لمنع هذه الأعراض، تناول الأطعمة الغنية بفيتامين أ، مثل الكبد ومنتجات الألبان والفواكه والخضروات ذات اللون البرتقالي مثل الجزر والبطاطا الحلوة والمشمش.

تململ الساقين

متلازمة تململ الساقين (RLS) تتميز بأحاسيس غير مريحة ورغبة لا يمكن السيطرة عليها لتحريك الساقين. في حين أن السبب الدقيق لمتلازمة تململ الساقين لا يزال غير واضح، فقد تم ربطه بانخفاض مستويات المغنيسيوم والحديد.

يمكن أن يساعد زيادة تناولك لهذه المعادن في تخفيف الأعراض.

الحبوب الكاملة والمكسرات والبذور هي مصادر ممتازة للمغنيسيوم، في حين تشمل الأطعمة الغنية بالحديد الدجاج واللحوم الحمراء والحبوب المدعمة.

تنميل ووخز في اليدين والقدمين

يمكن أن يكون الخدر والوخز في اليدين والقدمين علامة على نقص فيتامين ب 12. فيتامين ب 12 ضروري لإنتاج الحمض النووي والحفاظ على الخلايا العصبية الصحية. بالإضافة إلى الخدر والوخز، يمكن أن يسبب نقص ب 12 التعب ومشاكل التوازن والصعوبات الإدراكية.

لضمان تناول فيتامين ب 12 بشكل كافٍ، قم بتضمين المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والأسماك والدواجن والبيض ومنتجات الألبان في نظامك الغذائي.

التعب المستمر

قد يشير الضعف والتعب المستمر إلى نقص في الحديد وفيتامين د وفيتامين ب 12. فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، والذي يقلل من كمية الأكسجين التي تصل إلى أنسجتك، هو سبب شائع للتعب.

يمكن أن يساهم نقص فيتامين ب12 وفيتامين د أيضًا في هذه الأعراض. لمكافحة هذه العيوب، أدرج البيض واللحوم الخالية من الدهون ومنتجات الألبان والأسماك الدهنية في نظامك الغذائي.

تكسر الأظافر والشعر الضعيف

تعتبر الأظافر والشعر الضعيف من بين العلامات الأكثر وضوحًا لنقص التغذية. إذا وجدت أن شعرك يتكسر بسهولة أو أظافرك رقيقة ومتشققة، فقد يكون لديك نقص في البيوتين، المعروف أيضًا باسم فيتامين ب7. البيوتين ضروري لصحة بشرتك وشعرك وأظافرك. آلام العضلات، والوخز في اليدين والقدمين، والتعب المزمن هي علامات أخرى على نقص البيوتين. لمعالجة هذه الأعراض، قم بزيادة تناولك للأطعمة الغنية بالبيوتين مثل الخضروات الورقية والمكسرات والبذور والبيض.