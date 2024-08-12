شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك بالدنيا.. أشهر مضاعفات الخُراج الخطيرة من الندبات حتى اختراق العظم.. استشاري تغذية يقدم أسباب وعلاج السمنة عند الأطفال.. وعادات صباحية تساعدك على تعزيز هرمونات السعادة في جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم ”الخليج 365” على مدار الساعات القليلة الماضية عددًا من الموضوعات الخدمية التي تقدم نصائح طبية تهم كل أفراد الأسرة، وتعرض طرق الوقاية من الأمراض ونصائح للتعامل مع الحالات المرضية والحفاظ على صحة الأطفال والكبار:

لا تهملها.. أشهر مضاعفات الخُراج الخطيرة.. من الندبات حتى اختراق العظم

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عادات صباحية تساعدك على تعزيز هرمونات السعادة فى جسمك

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