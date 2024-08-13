شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق الوقاية من حب الشباب بسبب ملاءة السرير والوسادة والان مع تفاصيل الخبر

عندما يتعلق الأمر بحب الشباب، يركز معظم الناس على روتين العناية بالبشرة والنظام الغذائي والهرمونات، ومع ذلك، هناك سبب واحد غالبًا ما يتم التغاضي عنه قد يكون كامنًا في غرفة نومك: ملاءة السرير والوسادة، ويمكن أن تساهم الأقمشة والمواد التي تستلقي عليها كل ليلة بشكل كبير في مشاكل البشرة، بما في ذلك حب الشباب، وفقًا لما نشره onlymyhealth.

تتراكم على ملاءات السرير وأغطية الوسائد العرق والزيوت والبكتيريا وخلايا الجلد الميتة بمرور الوقت، وعندما تتلامس بشرتك مع هذه الملوثات، فإنها قد تسد المسام وتسبب ظهور البثور، وهذا يمثل مشكلة خاصة بالنسبة لأولئك الذين ينامون على بطونهم أو جانبهم، حيث يظل وجهك على اتصال مباشر بالقماش لساعات.

مادة القماش

يلعب نوع القماش المستخدم في الفراش دورًا أيضًا، حيث يمكن للأقمشة الخشنة أن تهيج الجلد، في حين أن المواد الاصطناعية قد تحبس الحرارة والرطوبة، ما يخلق بيئة خصبة لتكاثر البكتيريا، ويمكن أن تؤدي هذه الظروف إلى ما يشار إليه غالبًا باسم "حب الشباب الميكانيكي"، حيث يتسبب الاحتكاك أو الضغط على الجلد في ظهور البثور.

المنظفات ومنعمات الأقمشة

قد تكون المنتجات التي تستخدمها لتنظيف الفراش مشكلة أيضًا، فالمنظفات التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية وعطور قوية قد تترك بقايا على ملاءاتك، ما قد يؤدي إلى تهيج البشرة الحساسة والمساهمة في ظهور حب الشباب.

طرق الوقاية من حب الشباب بسبب الفراش اغسل ملاءات السرير بانتظام

إحدى أبسط الطرق لمنع ظهور حب الشباب الناتج عن الفراش هي غسل ملاءات السرير وأغطية الوسائد بانتظام، واحرص على تغييرها وغسلها مرة واحدة على الأقل في الأسبوع باستخدام منظف خفيف خالٍ من العطور، ويساعد هذا على إزالة تراكم الزيوت والبكتيريا وخلايا الجلد الميتة، ما يحافظ على بيئة نومك نظيفة وصديقة للبشرة.

اختر القماش المناسب

اختر الأقمشة الطبيعية القابلة للتنفس مثل القطن أو الخيزران لأغطية السرير، وتسمح هذه المواد بتدوير الهواء وتبخر الرطوبة، ما يقلل من فرص نمو البكتيريا، بالإضافة إلى ذلك، فكر في استخدام غطاء وسادة من الحرير أو الساتان، والذي يمكن أن يكون أكثر لطفًا على بشرتك ويقلل من الاحتكاك.

استخدم المنظفات التي لا تسبب الحساسية

إذا كانت بشرتك حساسة، ففكر في التحول إلى المنظفات التي لا تسبب الحساسية والتي لا تحتوي على أصباغ أو عطور، فهي أقل عرضة لتهيج بشرتك أو ترك بقايا يمكن أن تسد المسام، يمكنك أيضًا إضافة دورة شطف إضافية إلى روتين الغسيل الخاص بك لضمان غسل كل المنظفات جيدًا.

تجنب منعمات الأقمشة

تحتوي منعمات الأقمشة غالبًا على مواد كيميائية يمكن أن تهيج الجلد، إذا كنت تريد ملاءات أكثر نعومة، ففكر في استخدام بديل طبيعي، مثل الخل الأبيض، أثناء دورة الشطف، ويساعد الخل على تليين القماش دون ترك أي بقايا يمكن أن تؤدي إلى ظهور البثور.

حافظ على نظافة سريرك

بصرف النظر عن تغيير ملاءات السرير، من المهم الحفاظ على نظافة بقية السرير، قم بتنظيف المرتبة بالمكنسة الكهربائية بانتظام لإزالة الغبار وخلايا الجلد الميتة، إذا كان لديك حيوانات أليفة، فحاول إبعادها عن السرير لأن فرائها يمكن أن يحمل البكتيريا والزيوت التي قد تساهم في ظهور حب الشباب.

الاستحمام قبل النوم

إذا كان ذلك ممكنًا، استحم قبل النوم لإزالة العرق والأوساخ والزيوت من بشرتك، هذا يقلل من انتقال هذه المواد إلى فراشك، ما يحافظ على نظافة ملاءاتك لفترة أطول.