شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يقدم 7 نصائح للحفاظ على صحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القلب هو العضو الهام في الجسم الذي يقوم بضخ الدم لباقي أعضاء الجسم، ويعمل علي تنظيم ضغط الدم، والحماية من التعرض للعديد من الأضرار الصحية المختلفة المرتبطة بحدوث خلل فيه.

وحول ذلك تحدث الخليج 365، مع الدكتور أمجد علي استشاري القلب والأوعية الدموية في كلية طب أسيوط، والذي أوضح أن مرض القلب يعني التعرض لمجموعة متنوعة من أمراض القلب، التي تؤثر علي وظيفته، فيزداد حدوث اعتلال في عضلة القلب، ومشاكل كالإنسداد في الصمام والشرايين والأوردة.

وأضاف، أنه يبدأ الشخص المصاب بمشاكل في القلب، بالشعور بنوبات من الألم الحاد نتيجة انسداد أحد الشرايين التي توصل الدم والأكسجين إلى القلب، ويترتب علي ذلك إنخفاض معدل الأكسجين ويزيد من فرص التعرض لجلطات الدم والذبحة الصدرية.

وقدم استشاري القلب، بعض النصائح الصحية للحصول على قلب سليم خالي من الأمراض، ومنها:

-اتباع أسلوب حياة صحي

إن اتباع نظام غذائي متوازن ومنخفض الدهون المشبعة وممارسة نشاط بدني منتظم.

-الأدوية

عندما لا تكون تغييرات نمط الحياة كافية، قد تكون هناك حاجة إلى أدوية للتحكم في مستويات الكوليسترول، ويجب أن يصفها لك طبيبك ويراقبها.

- إدارة الحالات المرضية المصاحبة

إن الإدارة الفعالة لحالات مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم من الأمور الهامة، كما أن السيطرة على مستويات الكوليسترول وصحة القلب

- فحص مستوى الدهون في الدم بشكل منتظم

يعد فحص مستوى الدهون في الدم بشكل منتظم أمرًا بالغ الأهمية للكشف المبكر عن الكوليسترول، فهو يساعد في التدخل في الوقت المناسب ويدعم في الحد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

-الإقلاع عن التدخين

يعد من أهم النصائح لحماية القلب، والحماية من التعرض لأي أضرار صحية مرتبطة بالقلب.

-التخلص من الوزن الزائد

يعد التخلص والقضاء علي الوزن الزائد من أهم الحيل التي تخفف الحمل علي القلب، وتحميه من التعرض لتراكم الدهون.

من أهم النصائح التي تقلل فرص تعرض القلب لأي مضاعفات صحية، وتعمل علي تنشيط خلايا الجسم، وزيادة ضخ الدم، ولذا يحد من حدوث مشاكل في القلب.

