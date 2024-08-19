شكرا لقرائتكم خبر عن احمى طفلك من الإنترنت.. هل يؤثر التحديق في شاشة الهاتف على صحة الجلد؟ والان مع تفاصيل الخبر

التحديق في شاشة الهاتف قد يؤثر بشكل كبير على صحتك أنت وطفلك، من ألم الظهر وتأثير على العين والمخ والتركيز، لكن يمكن أن يؤثر أيضًا الهاتف على صحة الجلد لديك أنت وطفلك، في هذا التقرير نتعرف على تأثير التحديق في شاشة الهاتف على صحة الجلد لديك أنت وطفلك، بحسب موقع Health.

مشكلات جلدية تصيبك أنت وطفلك بسبب إدمان النظر في الموبايل 1. التهاب الجلد

عادة ما تجعل هذه المشكلة بشرتك حمراء وتزيد الحكة، ويمكن أن تحدث بأشكال مختلفة لأسباب مختلفة، في بعض الأحيان يمكن أن يكون هناك أيضًا طفح جلدي منتفخ، أو بثور، أو تقشر.

وتعمل إشعاعات الهاتف الخلوي على تسريع إنتاج المستضدات بشكل أكبر لدى أولئك الذين يعانون من الحساسية، يمكن أن يؤدي استخدام النيكل والكوبالت في حواف الهاتف أيضًا إلى التهاب الجلد المصحوب بالإشعاع.

2. خطوط متجعدة حول العينين

قد تصيبك خطوط متجعدة حول العينين في الزاوية الخارجية لعين الشخص، يمكن أن يؤدي التحديق المطول في شاشة الهاتف والتحديق المستمر لأسفل إلى تكوين تجاعيد حول العينين والرقبة، كما أن حجم الخط الأصغر والسطوع المنخفض يزيدان من تفاقم المشكلة.

3. الهالات السوداء

هذا هو واحد من أكثر التأثيرات الجلدية المعروفة والأكثر ملاحظة، يؤثر الضوء الأزرق المنبعث من الهواتف المحمولة على أنماط نوم الشخص، كلما قل نوم الشخص ، زادت احتمالية وجود انتفاخ العين والهالات السوداء تحت العين.

4. حساسية الجلد

اكتشفت الدراسات أن الهواتف المحمولة هي ناقلات رئيسية للبكتيريا والجراثيم حتى أن الخبراء يصفون الهواتف المحمولة بأنها غير صحية أكثر من المراحيض العامة.

تتعرض الهواتف لعدد لا يحصى من الأسطح على مدار اليوم والتي تنقل الجراثيم الصغيرة ونستمر في استخدام هواتفنا بنفس الطريقة، ولا ندرك أبدًا عدد الجراثيم التي نسمح لها بالوصول إلى أجسامنا ، مما يؤدي إلى الحساسية وحب الشباب على الجلد.