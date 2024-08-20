شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أعراض لمرض السكري من النوع الثاني يجب الانتباه لها والان مع تفاصيل الخبر

يعد مرض السكري من النوع الثاني الأكثر شيوعًا وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، وبالتالي هناك حوالي 90-95% من مرضى السكري مصابون بالنوع الثاني، ويسبب أعراضًا مثل زيادة التبول والعطش المفرط وفقدان الوزن غير المقصود والشفاء البطيء، وفقًا لما نشره موقع health.

مرض السكري من النوع الثاني هو حالة خطيرة ومزمنة حيث لا ينتج الجسم ما يكفي من الأنسولين أو لا يستخدمه بشكل صحيح، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم عن المعدل الطبيعي، بدون العلاج المناسب، يمكن أن يؤدي مرض السكري من النوع الثاني إلى وجود كميات سامة من السكر في مجرى الدم.

على الرغم من إمكانية إصابتك بمرض السكري من النوع 2 في أي عمر، إلا أنه يؤثر بشكل شائع على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 45 عامًا أو أكثر، أو أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكري، أو أولئك الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

الأعراض 1 - زيادة التبول والعطش الشديد

إذا كنت تحتاج إلى التبول بشكل متكرر - وخاصة إذا كنت تضطر إلى الاستيقاظ في الليل لاستخدام الحمام - فقد يكون ذلك أحد أعراض مرض السكري.

2 - فقدان الوزن

إن فقدان الوزن بسرعة دون محاولة هو أحد أعراض مرض السكري من النوع 2، وذلك وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ويمكن أن تؤدي مستويات السكر المرتفعة في الدم إلى فقدان الوزن بسرعة، على سبيل المثال من 10 إلى 20 رطلاً على مدى شهرين أو ثلاثة أشهر - ولكن هذا ليس فقدانًا صحيًا للوزن.

3 - الجوع

إن الشعور المفرط بالجوع هو علامة أخرى على الإصابة بمرض السكري، وفي مرض السكري الذي لا يمكن إدارته، تظل مستويات الجلوكوز في الدم مرتفعة بشكل غير طبيعي (ارتفاع سكر الدم) ولا يتمكن الجلوكوز من الدم من دخول الخلايا، وهذا يعني أن الجسم لا يستطيع تحويل الطعام إلى طاقة، ويؤدي نقص الطاقة إلى زيادة الشعور بالجوع.

4 - مشاكل الجلد

وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، يمكن أن تكون الحكة الجلدية في كثير من الأحيان علامة تحذيرية لمرض السكري، ويمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم (الجلوكوز) إلى حكة جلدية أو عدوى جلدية أو ضعف الدورة الدموية.

5 - الشفاء البطيء

العدوى والجروح والكدمات التي لا تلتئم بسرعة هي علامة كلاسيكية أخرى لمرض السكري. وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض السكرية ، فإن ضعف الدورة الدموية وتلف الأعصاب يمكن أن يجعل من الصعب على جسمك التئام الجروح.

6 - عدوى الخميرة



يعتبر مرض السكري حالة من ضعف المناعة".وهذا يعني زيادة قابلية الجسم للإصابة بمجموعة متنوعة من أنواع العدوى، على الرغم من أن أكثرها شيوعًا هي عدوى الخميرة (الكانديدا) والعدوى الفطرية الأخرى، و تزدهر الفطريات والبكتيريا في البيئات الغنية بالسكر.

7 - التعب والانفعال

"عندما يعاني الأشخاص من ارتفاع مستويات السكر في الدم، اعتمادًا على المدة التي مرت، فقد يعتادون على الشعور بعدم الارتياح بشكل مزمن"، وفي بعض الأحيان يكون هذا هو ما يدفعهم إلى الذهاب إلى العيادة"، والشعور بالتعب يجعلك سريع الانفعال.

8 - رؤية ضبابية

إن تشوه الرؤية ورؤية العوامات أو ومضات الضوء العرضية هي نتيجة مباشرة لارتفاع مستويات السكر في الدم، وفقًا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى (NIDDK ).

9 - وخز أو خدر

إن الوخز والخدر في اليدين والقدمين، إلى جانب الألم الحارق أو التورم، هي علامات على الإصابة بمرض السكري، ويعد تلف الأعصاب أحد المضاعفات المحتملة لارتفاع مستويات السكر في الدم لفترة طويلة. يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى تلف الأعصاب، وقد تتوقف هذه الأعصاب عن إرسال الرسائل إلى أجزاء مختلفة من الجسم.

10 - ارتفاع سكر الدم

إن ارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدل الطبيعي هو أحد الأعراض المميزة لمرض السكري. يمكن لعدة اختبارات التحقق من مستويات السكر في الدم، ولكن نتيجة اختبار واحد لا تكفي وحدها لتشخيص مرض السكري (حيث يجب تكرار الاختبار).