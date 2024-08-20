شكرا لقرائتكم خبر عن مضاعفات التهاب المعدة.. اعرفها وتجنبها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالثلاثاء، 20 أغسطس 2024 03:00 ص
وأشار تقرير نُشر في موقع كليفي لاند كلينك الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض إلى أن هناك بعض الأعراض الأخرى والعلامات الأخرى لمشكلات المعدة تتمثل في القشعريرة والتعب العام، وآلام في الجسم والشعور الدائم بالضيق، وغيرها الكثير من العلامات، خلايا ملتهبة في المعدة لأسباب كثيرة مثل التلوث أو العدوى.
ولفت إلى أن هناك الكثير من المضاعفات لالتهابات المعدة خاصة المريض غير المهتم بعلاجها أولا بأول، فلا بد للمريض العرض على المختص إذا شعر بأى عرض من الأعراض مثل الالتهابات والأوجاع وغيرها، لمعرفة المشكلة وعمل التحاليل اللازمة، لكثرة الأسباب المحتملة التي قد تسبب التهاب المعدة، ولكن لا بد أيضا من الالتزام بنظام غذائي صحي وأدوية صحية وفقا لرؤية الطبيب المختص وإهمال هذا الأمر قد يوصلنا إلى بعض المضاعفات الخطيرة منها:
قد يؤثر بالسلب على مناعة الجسم بشكل عام نظرا لسوء التغذية واضطراب تناول الطعام
قد يصل الأمر حد الإصابة بالجفاف في الحالات المتقدمة
التعب العام والإرهاق الشديد
قد يصاب البعض بقرح معوية شديدة
قد يصاب أيضا بنزيف معوي شديد
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