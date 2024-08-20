شكرا لقرائتكم خبر عن دقيق الرز بديل القمح مش بيتخن.. تناوله بحساب لتحسين صحتك وجهازك الهضمى والان مع تفاصيل الخبر

الجهاز الهضمي يحتاج للكثير من الأطعمة الصحية التي يجب أن تنتظم عليها خلال يومك وتلتزم بها، فضلاً عن النظام الحركي الجيد والرياضي، كلها نصائح لتحسين صحة الجهاز الهضمي والتخلص من مشكلاته المحتملة مثل الإمساك المزمن أو الإسهال المزمن أو الاضطراب الهضمي أو العسر الهضمي وغيرها من المشكلات.

وفقًا لتقرير نشر في موقع هيلث شوتس الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض والغذاء فان أشهر مشكلات الجهاز الهضمي تتعلق بمشكلات الهضم وتناول الطعام بشكل خاطئ أو بطريقه غير صحية هو الذي يسبب عسر هضمى، ونصح التقرير بدقيق الأرز الذي يعد أحد أهم الخيارات الصحية التي شاع استخدمها هذه الأيام فهو بديل جيد لدقيق القمح العادى، كما أنه خالي من الجلوتين، ما يجعله خيارًا صحيًا ومميزًا لكل من يعاني من مشكلات بالجهاز الهضمي كما اأنه يحسن من الهضم والإخراج.

تابع التقرير أن دقيق الأرز لا يسبب السمنة كما يعتقد البعض ما دام يتناوله الانسان بكميات معتدلة وصحية ويدخلهم في النظام الغذائي بشكل صحي، كما أن له فوائد هضمية عديدة خاصة لأصحاب الحساسية الهضمية أو لأصحاب مشكلات الأمعاء والمعدة ومنها:

يحسن من صحة الجهاز الهضمي والدورة الهضمية

يقاوم الإمساك ويعالجه علاجا تاما

يعمل على سيولة البراز وتحسين الهضم

يعزز من حركية المعدة ويجعلها منتظمة

يعزز من نمو البكتيريا الصحية ويعامل على عملها عملا جيدا

يعزز من النظام الغذائي المتوازن ويساعد على تعزيز هضمه وامتصاصه جيدا

يعمل كمضاد حيوي طبيعي لتدعيم مناعه الجسم والمعدة