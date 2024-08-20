شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح غذائية للتعافى من جدرى القرود.. حافظ على رطوبتك وتناول البروبيوتيك والان مع تفاصيل الخبر

تتزايد حالات الإصابة بمرض الجدرى القرود الناجم عن سلالة جديدة مميتة فى جمهورية الكونغو الديمقراطية ومناطق أخرى فى وسط وشرق أفريقيا بالإضافة إلى دول مثل الفلبين والسويد وباكستان، وهو مرض حيوانى المنشأ ويبدأ لدى الأشخاص بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، ويتطور مع تطور الندبة ويؤدى فى بعض الأحيان إلى مضاعفات مثل التهاب الدماغ أو مشاكل القلب أو الالتهاب الرئوى، حسبما أفاد موقع "تايمز أوف انديا".

ويمكن أن تستمر أعراض الجدرى لمدة تتراوح من أسبوعين إلى أربعة أسابيع وتختفى من تلقاء نفسها خلال هذه الفترة مع تناول الأدوية لتسكين الألم والحمى، والبقاء رطبًا، وتناول نظام غذائى صحى ومتوازن، والحصول على قسط كافٍ من النوم، ويلعب النظام الغذائى دورًا مهمًا فى التعافى من هذا المرض، كما أن الأطعمة الغنية بالبروتينات والمعادن ومضادات الأكسدة مهمة للتعافى السريع من العدوى.

وفيما يلى التدابير الغذائية التى يجب عليك اتباعها والأطعمة التى يجب تناولها للتعافى من جدرى القرود Mpox..

تناول كميات كبيرة من السوائل

يعد الحفاظ على رطوبة الجسم أمرًا مهمًا أثناء التعافى من التهاب القصبات الهوائية، حيث يمكن أن يساعد ذلك فى الحفاظ على درجة حرارة الجسم، وتقليل الانزعاج الأنفى أثناء السعال والعطس، ومنع جفاف الحلق، ويمكنك تناول ماء جوز الهند وعصير البرتقال الطازج وكمية كافية من الماء لترطيب جسمك جيدًا.

أضف كمية كافية من البروتين إلى نظامك الغذائى

يجب على المرضى الذين يتعافون من مرض MPOX أن يتناولوا أطعمة غنية بالبروتين فى نظامهم الغذائى لإصلاح تلف الخلايا وبناء العضلات، وتعد الأطعمة مثل المكسرات والبذور والبقوليات ومنتجات الألبان والدجاج والبيض والأسماك مصدرًا غنيًا بالبروتين.

معززات المناعة

يمكن إضافة الكثير من الأطعمة السائلة مثل الشوربة والعصائر إلى النظام الغذائى لتعزيز المناعة، كما يمكن طحن التوابل ذات الخصائص المضادة للفيروسات مثل الزنجبيل والفلفل الأسود والثوم والقرنفل وإضافتها إلى النظام الغذائى، ويمكن أيضًا تناول شاى الزنجبيل أو القرنفل أو الفلفل الأسود للتعافى السريع من التهاب الحلق.

الأطعمة اللينة لتسهيل الهضم

يُفضل تناول الأطعمة اللينة مثل البطاطس المهروسة والبطاطا الحلوة والشوفان والجزر المهروس والفاصوليا المسلوقة والعدس.

البروبيوتيك

يجب إضافة البروبيوتيك مثل الزبادى واللبن الرائب والموز إلى نظام الغذائى لسرعة التعافى من جدرى القرود، ولإضافة البكتيريا الجيدة إلى الأمعاء، كما يمكنك أيضًا تناول الزبيب المنقوع والجبن قليل الدسم والعصائر للحفاظ على أمعائك باردة.

الخضراوات والفواكه

من المهم إضافة كمية كافية من الألياف ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن إلى النظام الغذائى، ويمكن تناول البابايا والخيار والموز والتفاح والتوت والسبانخ والخوخ وما إلى ذلك، ومن المهم تناول وجبات طازجة محلية الصنع بدلًا من الأطعمة غير الصحية التى تفتقر إلى الألياف والعناصر الغذائية الأساسية أثناء عملية التعافى.