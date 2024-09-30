شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ما يجب عليك فعله إذا كنت وحدك وتعانى من نوبة قلبية والان مع تفاصيل الخبر

يهدف يوم القلب العالمي، الذي يتم الاحتفال به سنويًا في 29 سبتمبر، إلى زيادة الوعي بصحة القلب وأهمية الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.



وبحسب مؤسسة القلب العالمية Heart، لا تزال أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، حيث تمثل أكثر من 20.5 مليون حالة وفاة كل عام بسبب حالات مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية وقصور القلب.



يعد يوم القلب العالمي بمثابة تذكير مهم لإعطاء الأولوية للفحوصات الصحية المنتظمة، حيث إن عوامل مثل سوء التغذية، وأنماط الحياة المستقرة، والتدخين، والإفراط في تناول الكحول يمكن أن تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بمشكلات القلب.

كيفية النجاة من النوبة القلبية إذا كنت وحدك

تشمل العلامات الأساسية للنوبة القلبية ألم الصدر، والذي قد يبدو وكأنه ضغط أو ضيق، إلى جانب أعراض مثل صعوبة التنفس والتعرق والألم في الذراعين أو الظهر أو الفك، تشمل العلامات الأخرى الغثيان والدوار والتعب.

إليك ما يجب عليك فعله إذا كنت وحدك وتعاني من نوبة قلبية: طلب المساعدة الطارئة

إذا كنت تعتقد أنك تعاني من نوبة قلبية، فإن الخطوة الأولى والأهم هي طلب المساعدة الطبية الطارئة، فالعلاج المهني في الوقت المناسب ضروري لحماية قلبك.

فكر في تناول الأسبرين

إذا كنت تتناول الأسبرين ولا تعاني من الحساسية تجاهه، فقد يكون تناوله مفيدًا أثناء انتظار المساعدة الطبية الطارئة، ووفقًا لمركز جونز هوبكنز، فإن مضغ الأسبرين قبل بلعه قد يساعد في تأخير تكوين جلطات الدم التي قد تؤدي إلى انسداد الشرايين أثناء الإصابة بنوبة قلبية.

ابقى هادئا

من الضروري أن تحافظ على هدوئك قدر الإمكان أثناء الإصابة بنوبة قلبية، لأن الذعر قد يؤدي إلى تفاقم الموقف، حاول التركيز على تثبيت ضربات قلبك للمساعدة في الحفاظ على الشعور بالسيطرة.

لا تقُد سيارتك

لا تحاول قيادة سيارتك بنفسك إلى المستشفى إذا كنت تعاني من أعراض نوبة قلبية، إذا بدأت تشعر بالإعياء أثناء القيادة، فاحرص على التوقف على جانب الطريق بأمان، لأن النوبة القلبية قد تجعل القيادة خطيرة للغاية.

اضطجع

إذا لاحظت أعراض النوبة القلبية، استلقِ على ظهرك وارفع ساقيك للمساعدة في التنفس وتدفق الأكسجين، استخدم الوسائد أو أي أشياء قريبة لدعم ساقيك وحاول الاسترخاء حتى وصول المساعدة.

التركيز على التنفس العميق

أثناء الإصابة بنوبة قلبية، من المهم أن تأخذ أنفاسًا بطيئة وعميقة بدلًا من أن تأخذ أنفاسًا سريعة لضمان إمداد القلب والدم بالأكسجين بشكل ثابت، وإذا أمكن، استلقِ بالقرب من نافذة مفتوحة أو مروحة، حيث يمكن للهواء النقي أن يساعدك على التنفس.

تجنب السعال والإنعاش القلبي الرئوي

لا تحاول إجراء الإنعاش القلبي الرئوي عن طريق السعال كطريقة لإدارة النوبة القلبية، حيث يمكن أن يزيد ذلك من خطر إصابتك بالنوبة القلبية، قد يؤدي محاولة هذه التقنية إلى تعطيل إيقاع قلبك وتقليل تدفق الأكسجين إلى جسمك.

تجنب الطعام والمشروبات

من الأفضل تجنب الأكل أو الشرب إذا كنت تشك في إصابتك بنوبة قلبية، لأن هذا قد يؤدي إلى تعقيد العلاج الطبي، يمكنك تناول رشفة صغيرة من الماء إذا كنت بحاجة إلى تناول الأسبرين.

