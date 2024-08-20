شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أكلات تحميك من سرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

سرطان الثدى أحد أهم أنواع السرطانات التى تسبب الذعر والخوف للكثير من السيدات، تشعر السيدات والفتيات دائما بتخوف تجاه هذا النوع من السرطان الذى عادة ما يتم الكشف عنه فى مراحل غير مبكرة إذا لم تكن السيدة على وعى كامل بالفحص والمتابعة.

ووفقا لتقرير نشر في موقع ميدسين هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض فإن هناك الكثير من طرق الوقاية من الاصابة بهذا السرطان مبكرا، شريطة أن يكون الإنسان التزم بنظام صحى وبدنى وحياتى كامل متكامل لا خلل فيه، ومن أهم النصائح للحماية من سرطان الثدى..

البعد عن العادات غير الصحية التى تمارسها بعض السيدات يوميا مثل السهر لساعات طويلة، والتعب الحاد وإجهاد الجسم مع التدخين الشره، فضلا عن عدم اتباع نظام صحى غنى بمضاد للأكسدة يعزز من صحة الخلايا ونموها، فضلا على النظام الحركى الرياضى اليومى الذى يقى من الإصابة بكل أنواع السرطان بما فيهم سرطان الثدى.

ومن أهم الأكلات التى تقى مستقبلا من الإصابة بسرطان الثدى..

الكركم ذلك التابل الهام الذي يحتوي على الكركمين المركب الهام الناشط الذي يعزز إنتاج خلايا جديدة وحماية الخلايا القديمة وحمايتها من التلف.

بعض بذور الكتان الغنية بالأوميجا 3 إذا ما انتظمت عليها السيدة كان ذلك أفضل المكونات التى تحتوى على الألياف ومضادات الأكسدة الطبيعية بنسبة عالية جدا، كما أنها تعمل على ضبط الأستروجين فى جسم المرأة مبكرا، وبالتالي تعمل على عدم تحفيز إنشاء خلايا سرطانيه او سرطان الثدي عند السيدات.

البروكلى الصحى والمفيد بعائلته كاملة من قرنبيط وكرنب وغيره كلها من الخضراوات الصحية الهامة والغنية بالماء والترطيب، كما أنها تحتوى على مضادات أكسدة عالية تقاوم تلف الخلايا وتعمل على موازنة السموم فى الجسم والبعد عن أى مواد يمكن أن تساعد فى سرطنة الجسم.