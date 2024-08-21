شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك.. اعرف تأثير مرض السكر على الكوليسترول والان مع تفاصيل الخبر

مرض السكر أحد أهم الأمراض المزمنة التى يعانى المريض خلالها من الكثير من المضاعفات المحتملة، ويمكن للسكر أن يؤثر بشكل مباشر على حالة الأعصاب والأطراف، والكليتين، وصحة الجسم بشكل عام.

ووفقا لتقرير نشر في موقع كيدز هيلث الطبي المعنى بالصحة والأمراض، فإن السكر بنوعيه، الأول والثانى، يؤثر بشكل كبير على الجسم إذا لم تتم السيطرة عليه وعلى نسبه، فالكثير من المضاعفات قد تصيب الجسم بسبب هذا الارتفاع، ووفقا للتقرير فإن السكر لا تتأثر به العيون والإبصار والأطراف فقط، بل يؤثر بالسلب على نسب الدهون والكوليسترول فى الدم كذلك.

ويعد الكوليسترول أحد المواد الهامة التي توجد في الدم فهى مادة دهنية صحية، ومنها نوعين جيد وغير جيد، هو ما يؤثر عليه مرض السكر بالسلب، محدثا مضاعفات كثيرة.

وقال الدكتور محمود بخيت استشارى الباطنة قصر العينى إن مرض السكر أحد أهم الأمراض المزمنة التي تحتاج لضبط معدلاتها في الدم، وهو ما يجعل المريض بها عرضة للإصابة بالكثير من المضاعفات حال عدم سيطرته على شهيته وعلى مرضه، فالعادات الخاطئة في النظام الذغائى والحياتى لمريض السكر قد تؤدى به للإصابة بالكثير من المضاعفات أهمها اختلال نسب الكوليسترول وزيادة الدهون في الدم، وهو ما يزيد فرص الإصابة بمشكلات القلب المختلفة وأمراضه.

وتابع موضحا أنه على مريض السكر الاهتمام بالفحص الدورى والاختبارات التحاليل الدورية لدى مختص، يفحص ما إذا كان في عرضة للمضاعفات الخطيرة للسكر أم لا، كذلك فحص مستوى الكوليسترول وكذلك مستويات الدهون في الدم، ويتناول المريض وفقا للنتائج الأدوية والعلاجات المطلوبة وفقا لحالته ورؤية المختص، ويرى الطبيب ما إّذا كان المريض لديه تاريخ مرضى مع أمراض القلب في العائلة أم لا.

ومن أهم النصائح..

تقليل الأطعمة المقلية والدهنية في النظام الغذائي

تقليل حدة المعجنات وكمياتها

الالتزام بنظام غذائى صحى وفقا لمختص

ضبط السكر وعدم إهمال المتابعة الدورية لنسبته

تناول دواء الدهون والكوليسترول وفقا لأمر الطبيب

الاهتمام بالرياضة وممارستها