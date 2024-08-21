6 أشياء قد تؤدى إلى الإصابة بمرض السكر ونصائح للوقاية

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إذا كنت تعانى بالفعل من مرحلة ما قبل السكرى، فهذا عامل خطر يجعلك أكثر عرضة للإصابة بمرض السكرى من النوع الثانى، ومرحلة ما قبل السكرى هى عندما ترتفع مستويات السكر فى الدم أعلى من الطبيعى لكنها لا تصل لمرحلة مرض السكرى، وأنت معرض لخطر الإصابة بكل من ما قبل السكرى ومرض السكرى من النوع الثانى، إذا كان لديك 5 عوامل خطر نتعرف عليها في السطور التالية، بحسب موقع cdc.

6 أشياء قد تؤدى إلى الإصابة بمرض السكري

- تعاني من زيادة الوزن أو السمنة.

- تبلغ من العمر 45 عامًا أو أكثر.

- لديك والد أو شقيق مصاب بمرض السكري من النوع الثانى.

- تمارس نشاطًا بدنيًا أقل من 3 مرات في الأسبوع.

- تعاني من مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

- سبق لك الإصابة بسكري الحمل (مرض السكري أثناء الحمل) أو ولادة طفل يزن أكثر من 4 كيلو.

نصائح لتقليل خطر الإصابة بمرض السكرى

لا يمكن علاج بعض عوامل الخطر لمرض السكري مثل العمر والتاريخ الطبي للعائلة، ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني أو سكري الحمل، تشمل بعض التغييرات السلوكية لتقليل خطر الإصابة ما يلي..

- زيادة النشاط البدني.

- تناول نظام غذائي صحي.

- إنقاص الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة.

- يمكن للتغييرات الصغيرة التدريجية أن تحدث فرقًا كبيرًا فى تقليل خطر الإصابة بمرض السكرى من النوع الثانى أو سكرى الحمل، وتحسين صحتك وعافيتك بشكل عام.