شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار خل التفاح على العظام والان مع تفاصيل الخبر

يلجأ الكثيرون لتناول خل التفاح بإفراط رغبة فى إنقاص الوزن والتمتع بفوائده العظيمة للجسم، فلا شك أن خل التفاح أحد أهم أنواع السوائل الصحية التى تفيد الجسم وتعزز صحته ما دامت فى نسبها الطبيعية المتزنة، لكن وحسبما أوضح تقرير نشر فى موقع هيلث شوتس الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض والغذاء، فإن الإفراط في تناول خل التفاح رغبة في إنقاص الوزن يؤدي إلى كثير من الأضرار.

وأوضح التقرير أن أضرار خل التفاح كثيرة ومتعددة إذا ما أفرطنا في تناوله بكميات كبيرة، خاصة أنه يساعد بشكل مباشر على خفض حاد في مستويات البوتاسيوم في الجسم، هذا البوتاسيوم الذي يحتاجه الجسم لكي يكون أقوى عصبيا وبدنيا وعضليا، فالبوتاسيوم هام جدا لبنية الجسم وقوته وطاقته أيضا، فهو الركيزة الأساسية لقيام العضلات بوظائفها وقدرتها على تحمل الجهد والوزن أيضا.

أضرار خل التفاح كثيرة لأنها تؤثر وبشكل كبير على صحة العضلات والعظام بشكل مباشر والأعصاب كذلك فهو بخفضه لنسب البوتاسيوم الحاد يساعد على منع قدرة العضلات والأعصاب على القيام بوظائفها وبالتالي يؤثر على العظام بشكل سلبي، فتصبح أكثر هشاشة وأكثر ليونة، إضافة إلى أن أضرار خل التفاح تتمثل في ظهور حالة من الضعف على الجسم بشكل عام، كذلك حالة من الوهن والتعب العام، عدم القدرة على القيام بالمجهود مهما كان ضئيلا، بل إن الإفراط قد يسبب بعض الأضرار المتقدمة مثل اضطرابات في ضربات القلب، وقد يحدث أن يصاب البعض بتقلصات حادة في العضلات وتشنجات كثيرة في حركتها وقوتها.

لذا ينصح التقرير بضرورة الإقلال من خل التفاح وتناوله بنسب آمنة وفقا لرؤية المختص.