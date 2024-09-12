شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الصحة تبدأ بتوفير لقاح الإنفلونزا الموسمية عبر تطبيق صحتي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدأت التجمعات الصحية في تقديم خدمة لقاح الإنفلونزا الموسمية في مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، وذلك بالحجز عبر تطبيق صحتي ، وذلك في إطار جهودها نحو تحوّل صحي يرتكز على تعزيز الوقاية للمجتمع.

وأوضحت وزارة الصحة أن الفئات الأكثر عرضةً للمضاعفات عند الإصابة بالإنفلونزا الموسمية هم أصحاب الأمراض المزمنة، ومن يتناول أدوية تضعف المناعة، والفئة العمرية 50 سنة فأكثر، والأطفال في الفئة العمرية (6أشهر-5سنوات) ، والحوامل، إضافة إلى المصابين بالسمنة المفرطة، والعاملين في القطاع الصحي .

واكدت الوزارة أن لقاح الإنفلونزا الموسمية آمن وضروري، خاصة للفئات المذكورة، كونه أثبت فاعليته البالغة في الحد من مخاطر مضاعفات المرض الشديد والوصول للعنايات المركزة ومخاطر الوفيات الناجمة عنها.

وشددت الوزارة على أن الوقاية من الإنفلونزا الموسمية تكمن في أخذ اللقاح، وغسل اليدين جيدًا، وتجنب ملامسة العينين والفم مباشرة، واستخدام المناديل عند العطاس أو السعال، والحرص على نظافة المكان، إذ يؤدي اللقاح دورًا مهمًا في الحماية من الأعراض الشديدة بنسبة مرتفعة، كما يحمي اللقاح محيط الأسرة من الفئات الأكثر عرضة للإصابة والمضاعفات.

والجدير بالذكر أنه أوصت “الصحة” المواطنين والمقيمين بأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية من خلال الحجز عبر تطبيق “صحتي” في خدمة “لقاح الإنفلونزا الموسمية”، مشددةّ على أخذ جرعة اللقاح سنويًا لاستمرار تغيّر الفيروس بشكل مستمر، كما توصي كبار السن بالحرص على أخذ اللقاحات الموسمية، لتعزيز مناعتهم تجاه الأمراض ومضاعفات الإصابة الشديدة.