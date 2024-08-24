شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن "الساركوما" النوع النادر من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

هل تعلم أن الساركوما هو سرطان نادر يصعب تشخيصه وإدارته ولكنه ينتشر بسرعة وبشكل غير متوقع؟..هذا أشار إليه التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes.

وأكد التقرير، أن الساركوما هو سرطان نادر يؤثر على النسيج الضام في الخلايا التي تساعد في ربط أو دعم أنواع أخرى من الأنسجة في الجسم، وينشأ هذا السرطان من الأنسجة الرخوة مثل الدهون والعضلات والأعصاب والأنسجة الليفية والأوعية الدموية أو أنسجة الجلد العميقة ويمكن أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات والمرض.

فهذا السرطان معروف بانتشاره السريع إلى أجزاء أخرى من الجسم مقارنة بأنواع أخرى من السرطان، وتتمثل أعراض هذا السرطان في ظهور كتلة غير مؤلمة، وألم في العظام، وفقدان غير مقصود للوزن، وكسور، وتشمل العوامل المواد الكيميائية والفيروسات والتورم المزمن والعلاج الإشعاعي ومتلازمات وراثية أخرى، ويجب على الشخص أن يبدأ العلاج فورًا بعد التشخيص لضمان إنقاذ حياته.

الساركوما لها العديد من الأنواع الفرعية وكل منها يستجيب بشكل مختلف للعلاج. بعض الساركوما، مثل ساركوما العظام أو ساركوما يوينج، تظهر أيضًا لدى الأطفال والشباب، في حين أن أنواعًا أخرى مثل الساركوما العضلية الملساء أو الساركوما الشحمية من المعروف أنها تؤثر على الأفراد الأكبر سنًا، تميل الساركوما إلى أن تصبح نقائل أكثر من أنواع السرطان الأخرى مما يعني أنها تنتشر إلى أعضاء أخرى من الجسم ويمكن أن تزيد من فرص حدوث مضاعفات مختلفة والوفاة.

ويعد تشخيص الساركوما بسبب طبيعته النادرة قد يتأخر أو قد يتم تشخيصه بشكل خاطئ في كثير من الأحيان مما يؤدي إلى نتائج سلبية، ويحتاج علاج الساركوما إلى نهج شامل يتكون من الجراحة والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي، وعلاوة على ذلك، يمكن أن يساعد العلاج المستهدف أو المناعي أيضًا في علاج هذا السرطان وتحسين نوعية حياة المرضى.



ونظرًا للوعي المحدود بالساركوما في جميع أنحاء الهند، غالبًا ما يتم تشخيص الحالات في المراحل المتأخرة عندما تصبح حالة الشخص خطيرة للغاية. وخلال المراحل المتأخرة، تكون خيارات العلاج محدودة مما يؤثر على خطة إدارة السرطان.

وغالبًا ما يعاني المرضى في صمت ويفقدون حياتهم الثمينة. كما أن مرافق التشخيص المتخصصة غير متوفرة عندما يتعلق الأمر بالمناطق الريفية، مما قد يؤدي إلى زيادة معدل الوفيات بين المرضى في المناطق الريفية. وبالتالي، فإن التشخيص والعلاج في الوقت المناسب، والتوعية بهذا السرطان، والبنية التحتية المتقدمة للرعاية الصحية مهمة لإنقاذ حياة المرضى المصابين بالساركوما. لا تتجاهل أعراض هذا السرطان واستشر الطبيب دون أي تأخير لبدء العلاج المنقذ للحياة. كن يقظًا من خلال التأكد من أنك تتولى مسؤولية صحتك.