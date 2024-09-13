شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء.. نصائح غذائية للتغلب على آلام الدورة الشهرية بدون مسكنات والان مع تفاصيل الخبر

تتعرض الكثير من النساء للشعور بألم شديد مع اقتراب أو نزول الدورة الشهرية، ويعتمد أغلبهن علي تناول المسكنات لتخفيف الألم، ووفقا لموقع hindustantimes، يمكنك تخفيف هذا الألم من خلال تناول بعض الأطعمة الصحية المميزة التي تساهم في تقليل الشعور بالألم.

تعاني بعض النساء من آلام الدورة الشهرية، التي تعتمد علي الشعور بآلام أسفل البطن، كما ان تقلبات المزاج والشعور بالاكتئاب أمر طبيعي أيضًا، ومع ذلك، مع التغذية الصحيحة خاصة خلال هذه الفترة، يمكننا دعم النمو الأمثل للجسم وتعزيز مستويات الطاقة والنشاط طوال اليوم.

وهناك بعض الأطعمة اليومية التي يجب أن إدراجها في النظام الغذائي لضمان حصول أجسامنا على التغذية المناسبة خلال هذه الفترة، ومنها: - حفنة من الفول السوداني

إن تناول حفنة من الفول السوداني يوميًا يضمن حصول الجسم على فيتامين ب6 والبروتين والألياف والعديد من المعادن الأخرى، كما يساعد أيضًا في الحصول على الشبع ويمنع تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية.

- عصير الليمون

بدلاً من الإفراط في تناول المشروبات المحلاة، يجب علينا تناول كوب من عصير الليمون كل يوم، فهذا يمد الجسم بفيتامين سي، مما يسهل امتصاص الحديد والمعادن.

-اللبن الرائب

يساعد تناول اللبن الرائب يوميًا على تعزيز البكتيريا المفيدة في الجسم، كما يساعد على توفير فيتامين ب والكالسيوم للجسم، مما يساعد أيضًا في إدارة آلام الدورة الشهرية.

-تناول فاكهة طازجة

يجب علينا أن نتناول فاكهة واحدة على الأقل يوميًا، سواء كانت الموز أو الجوافة، ويجب أن نركز على تناول فاكهة موسمية واحدة للحصول على الفوائد الغذائية.

-التمر والزبيب الأسود

يساعد تناول التمر أو الزبيب الأسود في علاج أعراض آلام الدورة الشهرية، كما يساعد في الحفاظ على شبع الجسم.