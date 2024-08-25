شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أسئلة شائعة عن جدري القرود.. تعرف على الإجابات والان مع تفاصيل الخبر

جدري القرود مرض نادر يحدث نتيجة للإصابة بفيروس جدري القرود، حيث ينتمي فيروس جدري القرود إلى نفس عائلة الفيروسات التي ينتمي إليها فيروس الجدري، وتتشابه أعراضه مع أعراض الجدري ولكنها أخف، ونادرًا ما يكون جدري القرود مميتًا، ولا علاقة لجدري القرود بجدري الماء وفقًا لما نشره موقع elpasotexas

أسئلة شائعة عن جدرى القرود 1 - كيف يمكن أن أُصاب بجدري القرود؟

يمكن أن يُصاب الفرد بفيروس جدري القرود من خلال الاتصال الوثيق جدًا بشخص مصاب، أو من خلال ملامسة الجلد المباشر للطفح الجلدي المعدي، أو الجرب، أو سوائل الجسم؛ وهذا يشمل الاتصال الجسدي الحميم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن ينتشر الفيروس من خلال إفرازات الجهاز التنفسي، أو الاتصال المباشر وجهاً لوجه لفترة طويلة، لكن هذا ليس شائعًا جدًا.

2 - كيف يبدو طفح جدري القرود؟

قد يبدو الطفح الجلدي على شكل بثور أو نتوءات ممتلئة بالزائد أو جروح مفتوحة، يمر الطفح الجلدي بعدة مراحل، بما في ذلك الجرب، قبل الشفاء، أخيرًا قد يعاني الأفراد من طفح جلدي واحد أو اثنين فقط يشبه البثور على الجلد.

3 - ما علامات جدري القرود التي يجب أن أشعر بالقلق منها أكثر؟

الطفح الجلدي الذي قد يظهر على المنطقة التناسلية أو بالقرب منها أو فتحة الشرج، وكذلك الطفح الجلدي الناتج عن جدري القرود الذي يظهر على العينين وداخل الفم.

4 - كيف يمكنني إجراء اختبار جدري القرود؟

يطلب مقدم الطبيب إجراء اختبار جدري القرود بناءً على العلامات والأعراض التي تظهر عليك، ولكن أيضًا بناءً على الفحص البدني. إذا قرر الطبيب أنك بحاجة إلى إجراء اختبار، فسيتم أخذ عينات من الآفات باستخدام مسحة خاصة، وستقوم المختبرات بإجراء اختبار جدري القرود.

5 - ماذا يجب أن أفعل إذا أصبت بجدري القرود؟

يُنصح بالعزل (الابتعاد عن الآخرين) طوال مدة المرض لمنع إصابة الآخرين لأن جدري القرود يمكن أن ينتشر من وقت ظهور الأعراض حتى تختفي جميع الأعراض (يشفى الطفح الجلدي تمامًا). يمكن أن يستمر المرض من أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

6 - من الأكثر عرضة للإصابة بحالة أكثر شدة من جدري القرود؟

يعتبر أي شخص يعاني من ضعف في جهاز المناعة أكثر عرضة للإصابة بمرض جدري القرود الأكثر شدة. الأشخاص الذين يتلقون حاليًا العلاج الكيميائي، والأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الذين لا يتسقون مع علاجهم أو الذين تم تشخيصهم حديثًا ولم يتلقوا العلاج بعد، وأولئك الذين ولدوا بجهاز مناعي ضعيف للغاية، والأطفال دون سن 8 سنوات.

7- هل يجب على النساء الحوامل أن يقلقن من الإصابة بجدري القرود؟

إذا كنتِ حاملاً، يجب أن تكوني حذرة لأن جسمك لن يقاوم العدوى كما هو الحال عندما لا تكونين حاملاً. يجب على النساء الحوامل تجنب الاتصال الوثيق بالأفراد الذين قد يكونون مصابين بجدري القرود أو تم تشخيص إصابتهم به.

8- هل يمكن أن يصاب حيواني الأليف بجدري القرود؟

نعم، يمكن أن ينتقل من الحيوانات إلى البشر