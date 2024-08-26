شكرا لقرائتكم خبر عن احمى طفلك من الإنترنت.. قصر النظر مصير طفلك المدمن للشاشات والان مع تفاصيل الخبر

طفلك الذى يجلس أمام الشاشات لفترات طويلة، وينتقل من الموبيل إلى اللاب توب، ثم إلى التلفاز، يواجه الكثير من المضار المحتملة لتعرضه الدائم للإنترنت الذى يغير في سلوكياته ونفسيته وعقله وقدراته ومهاراته، بل أيضا يؤثر في عينه وإبصاره.

وفقا لتقرير نشر في موقع mykidsvision فإن الطفل الذى يتعرض على الدوام للشاشات بأنواعها يصبح عرضة أكثر للإصابة بقصر النظر، فوقت الشاشة للطفل الصغير يجب أن يكون محددا وبشدة من قبل الأبوين، ولكن عدم تحديده وترك الطفل أمام الشاشات يعرضه لمشكلات بالعيون كثيرة.

وفقا للتقرير فإن الإفراط في النظر للشاشات من قِبَل الطفل الصغير تجعله عرضة لاضطرابات الرؤية الحادة والشديدة، كذلك تؤثر تدريجيا على مدى تركيزه ورؤيته، فضلا عن تأثيرها على قدراته المخية والعقلية بالسلب.

يتسبب أيضا التعرض الدائم للشاشات في اضطراب الرؤية وعدم وضوحها وتأثر الإبصار والقدرة على التمييز بالعينين، والمشكلة تكمن في قصر النظر الذى يصيب الأطفال والشائع إصابة أغلب من يجلسوا أمام الشاشات به، أنه سريع التطور، ويمكن أن يتدهور من خلاله حالة الطفل في خلال مدة قصيرة، مما يؤثر بالسلب على صحة العينين، ويؤثر على جودة الرؤية والنظر، فضلا عن تأثيره السلبى على التطور البصرى الذى يجب أن يحدث للطفل بشكل جيد ومثالى، فالتطور البصرى إن تم عرقلته كان تأثيره سلبيا على العينين والإبصار للطفل، تهدده بأمراض العيون مستقبلا بشكل كبير.