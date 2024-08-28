شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانى من الفصام؟.. اعرف تأثير هذه الحالة على صحة قلبك وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

الفصام هو حالة صحية عقلية تؤثر على كيفية تفكير الناس وشعورهم وتصرفهم، يمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى الهلوسة والأوهام والتفكير والسلوك غير المنظم، وإذا لم يتم علاج الفصام، فقد يؤدي ذلك إلى العديد من المضاعفات الصحية وقد يؤثر أيضًا على صحة قلبك، في هذا التقرير نتعرف على كيف يمكن للفصام أن يؤثر على صحة قلبك، بحسب موقع "تايمز ناو".

ويمكن أن تؤدي الأدوية المضادة للفصام التي تعد ضرورية لإدارة أعراض الفصام إلى زيادة الوزن وارتفاع مستويات السكر في الدم واضطرابات الدهون، وكلها عوامل خطر لأمراض القلب، لذا يجب اتباع بعض النصائح لحماية صحة القلب لمرضى الفصام.

أيضًا، من المرجح أن ينخرط الأشخاص المصابون بالفصام في سلوكيات نمط حياة غير صحية مثل التدخين وسوء التغذية وعدم النشاط البدني، وكلها تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

يمكن أن يؤدي الإجهاد وضعف الوصول إلى الرعاية الصحية أيضًا إلى زيادة صعوبة إدارة الأشخاص المصابين بالفصام للحالات المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري، وكلاهما مرتبط بصحة القلب.

إن كل هذه العوامل مجتمعة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص المصابين بالفصام.

نصائح لتحسين صحة القلب لمرضى الفصامالمراقبة المنتظمة لصحة القلب والأوعية الدموية

يجب على الأشخاص المصابين بالفصام الخضوع لفحوصات منتظمة لمراقبة ضغط الدم ومستويات الكوليسترول ومستويات الجلوكوز. يسمح هذا بالكشف المبكر عن مشاكل القلب والأوعية الدموية، وبالتالي يمنحك الفرصة للتدخل المبكر والإدارة.

نظام غذائي صحي للقلب

يمكن أن يساعد النظام الغذائي المتوازن الغني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون في إدارة الوزن وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. يعد الحد من تناول الدهون المشبعة والسكريات والأطعمة المصنعة أمرًا مهمًا للحفاظ على صحة القلب، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يتناولون أدوية مضادة للذهان والتي قد تزيد من الشهية.

النشاط البدني المنتظم

يمكن أن تعمل التمارين المنتظمة مثل المشي أو السباحة أو اليوجا على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وتساعد في إدارة الوزن وتقليل التوتر أيضًا.

يمكنك أن تهدف إلى ممارسة 30 دقيقة على الأقل من النشاط المعتدل معظم أيام الأسبوع. كما يفيد النشاط البدني صحتك العقلية، ويساعد في تقليل بعض أعراض الفصام.

الإقلاع عن التدخين

التدخين منتشر بين الأشخاص المصابين بالفصام، مما يزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يعد الإقلاع عن التدخين مهمًا لصحة القلب. يمكنك أيضًا طلب الدعم من خلال الاستشارة أو العلاج ببدائل النيكوتين أو الأدوية، حيث يمكن أن تساعدك كل هذه الطرق في الإقلاع عن التدخين.

إدارة الإجهاد

يمكن أن يسبب الفصام أيضًا مستويات عالية من التوتر مما يؤثر سلبًا على صحة القلب يمكنك استخدام تقنيات مثل تمارين التنفس العميق، حيث يمكن أن تساعد هذه التقنيات في إدارة التوتر، كما أن تطوير شبكة دعم قوية والمشاركة في الأنشطة يمكن أن يساعد في تقليل مستويات التوتر وتحسين الصحة العامة.