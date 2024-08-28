شكرا لقرائتكم خبر عن 10 فوائد لمزيج التفاح مع القرفة.. لصحة الجسم وفقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر

العصائر دوما اختيار صحي ومفيد، العصائر على الدوام خاصة العصائر التي يوجد بها خليط من الخضراوات أو الفاكهة أو التوابل وغيرها تجمع بين كل الفوائد وتعزز من فقدان الوزن وتعلي من نسبة الحرق، كما أن العصائر على الدوام سعراتها الحرارية قليلة خاصة إذا لم تضف إليها السكريات أو المحليات أيا كان نوعها.

كما تعتبر العصائر وجبة بينية سريعة تشعرك بالشبع قدر الإمكان خاصة اذا كنت تتبع نظاما رياضيا وغذائيا يهدف لإنقاص الوزن، كما أن فعاليتها جيدة لأنك تستطيع مزج أكثر من نوع من الخضار أو الفاكهه أو حتى الزبادي وبالتالي الحصول على قوام مثالي يعزز من الصحة العامة ويحسن من الهضم وأيضا لأن أغلب العصائر تحتوي على الألياف، هذا ما أكدته الدكتورة داليا مجاهد استشاري التغذية جامعة عين شمس.

تابعت مؤكدة أن هناك بعض المشروبات أو السموزي الصحي التي تمكنك من خلط مجموعة من الخضراوات والفاكهه أو التوابل مع الزبادي ومنتجات الألبان تلك العصائر اللزجة كثيفة القوام تساعد على ملء البطن والشعور بالشبع لفترة من الوقت شريطة ألا تحتوي على محليات او تحتوي على إضافات تؤثر على فعاليتها وتزيد من سعراتها الحراريه دون داعي،ومن افضل المشروبات مشروب القرفة مع التفاح هذا المشروب مزيج من الفوائد والتي من بينها:

يساعد على زيادة معدل الحرق

يحسن من معدل النشاط واليقظة والطاقة للجسم وللمخ

غني بالألياف التي تحتوي عليها التفاح وهو ما يعزز من الشعور بالشبع وقابلية عدم الرغبة في تناول مزيد من الطعام

الشعور بالراحة في الأمعاء وتعزيز الهضم وتعزيز عمليه الإخراج أيضا والتخلص من المشكلات الإمساك

تحسين حالة نشاط الجسم وقوته والقدرة على إنجاح الانظمه الغذائية التي تهدف لإنقاص الوزن



فيما أضاف تقرير نشر في موقع هيلث شوتس الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض أن عصير التفاح يساعد بشكل كبير على إنقاص الوزن لأنه غني بالألياف فضلا عن كونه منخفض الكربوهيدرات، وسعراته الحرارية قليلة مما يمكنه من إنقاص الوزن بفاعليه وصحة.

يعزز التفاح من قوه وطاقة أعصاب الجسم وعضلاته

يحسن من التمثيل الغذائي الجيد وامتصاص العناصر الجيد من الطعام

تقليل النهم أو الرغبه في تناول الطعام بكثرة على مدار اليوم

يحد من الشعور بالاضطرابات المعويه ويعزز من الهضم المثالي وحركات المعدة

يحسن من نجاح الأنظمة الغذائية الرجيم أو الدايت، لأنه يحتوي على التفاح المشبع والقرفة الحارقه للدهون.