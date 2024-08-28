شكرا لقرائتكم خبر عن المغنيسيوم يساعدك فى التغلب على القلق والتوتر.. اعرف مصادره من طعامك والان مع تفاصيل الخبر

يعد المغنيسيوم عنصرًا مهمًا لعمل الجسم الأساسي، وتتعدد تأثيراته، بما في ذلك المساعدة في التحكم في ضغط الدم، ونمو العظام، وتنظيم إيقاع القلب، كما يعد هذا العنصر أساسيًا في التحكم في نسبة السكر في الدم وإنتاج الحمض النووي والبروتين.

وفقا لتقرير مجلة ديسكفرى يعد المغنيسيوم مهمًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من قلة النوم واضطرابات الصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب، لأن المغنيسيوم يلعب دورًا مهمًا في صحة الدماغ، وفيما يلي نظرة عن كثب على سبب مساعدة المغنيسيوم في علاج القلق.

كيف يساعد المغنيسيوم في علاج القلق والتوتر

يلعب المغنيسيوم دورًا رئيسيًا في نشاط الدماغ، وخاصة في الهرمونات التي تنظم مسارات الاكتئاب والقلق، وجدت دراسة نشرت في مجلة Nutrients أن تناول مكملات المغنيسيوم ينظم المشاعر لأنه يعدل نشاط من نشاط المنطقة الموجودة في الدماغ المرتبطة بحالة القلق، أثبت الدراسات أن المغنيسيوم له تأثير على هرمونات التوتر مثل الكورتيزول.

دور الكورتيزول

الكورتيزول هو هرمون تنتجه الغدد الكظرية ويستخدمه جسمك للتعامل مع التوتر، سواء كان توترًا حادًا يحدث في لحظة أو توترًا مستمرًا يحدث على مدى فترة زمنية أطول، تحتوي جميع أنسجة الجسم تقريبًا على ما يسمى بمستقبلات الجلوكوكورتيكويد، مما يعني أن زيادة الكورتيزول في الجسم يمكن أن تؤثر على كل جهاز تقريبًا، بما في ذلك الجهاز العصبي.

ثبت أيضًا أن ارتفاع مستويات الكورتيزول في الجسم يؤدي إلى زيادة استجابة الجسم للتوتر، مما يعني أن الجهاز العصبي الودي في جسمك يستمر في إدارة العرض، مما يوفر للجسم الاستجابة النشطة التي من المفترض أن تستجيب للتهديدات.

الحصول على أطعمة غنية بالمغنيسيوم في نظامك الغذائي

إذا كنت قلقًا بشأن عدم حصولك على ما يكفي من المغنيسيوم في نظامك الغذائي، فكر في إضافة أطعمة غنية بالمغنيسيوم مثل الخضراوات الورقية الخضراء والحبوب الكاملة مثل الكينوا والمكسرات والبذور وفول الصويا والموز والشوكولاتة الداكنة وزبدة الفول السوداني والأفوكادو والسلمون والدجاج ولحم البقر. يمكنك أيضًا التحدث مع طبيبك حول المكملات الغذائية.