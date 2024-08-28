شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح هامة لمقاومة حمو النيل في الرطوبة زالطقس الحار والان مع تفاصيل الخبر

في هذا الطقس الحار ومع ارتفاع درجات الرطوبة تدريجيا على الرغم من انقضاء أغلب فصل الصيف وأيامه، يعاني البعض من المشكلات الجلدية الناتجة عن الطقس الحار وإرتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

قالت الدكتوره رضوى عراقي أخصائي الأمراض الجلدية جامعة شبين، إن الكثير من الأعراض الجلدية المزعجة قد تصيبك أثناء الطقس شديد الحرارة، وارتفاع الرطوبة والتعرق الشديد مع التعرض لأشعة الشمس والجلوس في أماكن غير جيدة التهوية، والكثير من الأسباب الأخرى، قد تسبب طفحا جلديا أو ما يعرف بحموالنيل، هذا الطفح الجلدي غير المحبب الذي يصيبك بالحرقة والألم والرغبة في الحكة، ولا يهدأ بسهولة وتشعر معه بالأوجاع والألم، فضلا عن أنه يصيب الكبار والصغار على حد سواء.

تابعت أخصائية الأمراض الجلدية موضحة أن حمو النيل يمكن علاجه والوقاية منه من خلال مجموعة من النصائح الهامة والمفيدة خلال طقس الحار يجب الإلتزام بها للوقاية من الإصابة بها:

ـ الاستحمام الجيد بالماء البارد أو الفاتر قدر الإمكان سبب في الوقاية من الحمو النيل، أما الماء الساخن والماء الدافئ فهما من أسباب الإصابة بحمو النيل والبثور والطفح الجلدي وتوسع المسام خلال فصل الصيف.

ـ الاهتمام بارتداء نوعيات من الملابس تكون فضفاضة قدر الإمكان وغير صناعية الألياف، ويجب أن تكون قطنية فاتحة اللون حتى لا تخزن الحرارة وتسبب مشكلات جلدية وطفحا جلديا.

ـ لابد من الاهتمام بتجفيف الجسم وعدم جعله رطبا أو مليئا بالمياه بعد النزول للبسين أو البحر أو حتى بعد الاستحمام.

ـ الدهانات التي تحتوي على أكسيد الزنك هام وضروري للغاية في تلك الحالة لأنه يعجل بعملية الشفاء من هذا الطفح الحراري المزعج.

ـ بعض نوعيات بودرة الثلج مفيده وهامة خاصة للأطفال في تلك الحالة فهي تخفف من حرارة الجلد وتعمل على التخلص من حمو النيل.

ـ تقليل التعرض للشمس حتى وان كان عملك يستوجب هذا الامر ولابد أيضا من تقليل تعرض الأطفال لأشعة الشمس الصيف فضلا عن أهمية الجلوس في أماكن جيدة التهوية.