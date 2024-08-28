5 حقائق عن جدرى القرود ومعلومات عن أحدث سلالة

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مع ارتفاع حالات الإصابة بـ جدرى القرود فى جمهورية الكونغو الديمقراطية وفى العديد من البلدان، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن جدرى القرود حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، وهذا هو أعلى تحذير تصدره منظمة الصحة العالمية بشأن أى تفشٍ، وفى هذا التقرير نتعرف على بعض الحقائق حول مرض جدرى القرود، بحسب موقع تايمز ناو.

5 حقائق يعن جدرى القرود ومعلومات عن أحدث سلالة له1- ما هى السلالة الجديدة من جدرى القرود؟

هناك سلالتان من جدرى القرود السلالة 1 والسلالة 2، السلالة الأحدث هى السلالة 1 ب.

2- كيف ينتشر فيروس جدرى القرود من النوع 1 ب؟

ينتشر فيروس جدرى القرود من النوع 1 ب من خلال الاتصال الجسدى الوثيق، وينتشر جدرى القرود فى المقام الأول من خلال الاتصال الوثيق بآفات الجلد أو السوائل الجسدية أو قطرات الجهاز التنفسى لدى الشخص المصاب.

يمكن أن ينتقل أيضًا عبر الأسطح أو الأشياء الملوثة، مثل الفراش أو الملابس، التى يستخدمها فرد مصاب.

يمكن أن يدخل الفيروس الجسم من خلال الجلد المكسور أو الأغشية المخاطية في الفم أو العينين أو الأنف. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن ينتشر من خلال الاتصال المباشر بالحيوانات المصابة، خاصة القوارض، والتى تعد مضيفًا طبيعيًا للفيروس.

يعد انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان الأكثر شيوعًا، خاصة فى الظروف المزدحمة أو غير الصحية، والنظافة المناسبة وتجنب الاتصال بالأفراد المصابين أو المواد الملوثة أمر بالغ الأهمية للوقاية.

3- أعراض جدرى القرود من النوع 1 ب

تبدأ أعراض جدرى القرود عادةً بعلامات تشبه أعراض الأنفلونزا مثل الحمى والقشعريرة والصداع وآلام العضلات والتعب.

يتبع هذه الأعراض الأولية ظهور طفح جلدى، وهو السمة المميزة للمرض.

يبدأ الطفح الجلدى عادةً على الوجه ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، بما فى ذلك اليدين والقدمين ومنطقة الأعضاء التناسلية.

يتطور الطفح الجلدى عبر عدة مراحل، بما فى ذلك البقع الحمراء المسطحة والنتوءات المرتفعة وفى النهاية البثور التى تتشكل عليها قشور.

قد تشمل الأعراض الأخرى تضخم الغدد الليمفاوية، والتى يمكن أن تكون سمة مميزة لأمراض مماثلة مثل الجدرى.

قد يعانى بعض الأشخاص من آلام الظهر وأعراض الجهاز التنفسي مثل السعال أو التهاب الحلق، في الحالات الشديدة، يمكن أن تنشأ مضاعفات، مثل العدوى البكتيرية الثانوية أو مشاكل في العينين. من الضروري طلب المشورة الطبية إذا ظهرت هذه الأعراض، وخاصة إذا كان هناك تعرض لحالة مشتبه بها أو اتصال مع الحيوانات المصابة.

4- هل يمكن أن يؤدى جدرى القرود إلى مخاطر صحية؟

نعم، يمكن أن يؤدى جدرى القرود إلى نتائج شديدة بدون الرعاية والإدارة المناسبة، يمكن أن يؤدى إلى الالتهاب الرئوى، والتهاب القرنية مع فقدان الرؤية؛ الألم أو صعوبة البلع، والقىء والإسهال مما يسبب الجفاف الشديد أو سوء التغذية؛ تعفن الدم (عدوى الدم مع استجابة التهابية واسعة النطاق في الجسم)، التهاب الدماغ (التهاب الدماغ)، القلب (التهاب عضلة القلب)، المستقيم (التهاب المستقيم)، الأعضاء التناسلية (التهاب الحشفة) أو الممرات البولية (التهاب الإحليل)، أو الموت.

5- هل يوجد لقاح متاح لجدرى القرود؟

توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة بلقاح JYNNEOS ضد جدري القرود.

الفيروس الذي يسبب جدري القرود مرتبط بالفيروس المسبب للجدري، وJYNNEOS هو لقاح مكون من جرعتين تم تطويره للحماية من جدري القرود والجدري.

يحتاج الناس إلى الحصول على جرعتين من اللقاح للحصول على أفضل حماية ضد جدري القرود يجب إعطاء الجرعة الثانية بعد 4 أسابيع من الجرعة الأولى.