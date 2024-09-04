شكرا لقرائتكم خبر عن عايز تقلل السكر من غير حرمان.. تناول هذه الأطعمة والان مع تفاصيل الخبر

قد يكون التحكم في تناول السكر أمرًا صعبًا، خاصة عندما يكون لديك رغبة شديدة في تناول السكر، ويمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي متوازن مع وجبات صغيرة متكررة في منع هذه الرغبة الشديدة في تناول السكر، وعندما تكون الوجبات متباعدة جدًا، يفرز الجسم هرمون الجريلين، وهو هرمون الجوع، الذي يحفز الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وغالبًا ما يكون ذلك للخيارات السكرية، ومن خلال تناول وجبات أصغر وأكثر تكرارًا، كل ساعتين إلى ثلاث ساعات، يمكنك كبح الجوع وتجنب هذه الرغبة الشديدة في تناول السكر، حيث يلعب نوع وجودة الطعام الذي تستهلكه أيضًا دورًا حاسمًا في إدارة الرغبة الشديدة في تناول السكر، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

وتتسبب الكربوهيدرات المكررة، مثل الخبز والبسكويت والعصائر، في زيادة سريعة في مستويات الأنسولين، مما قد يؤدي إلى المزيد من الرغبة الشديدة في تناول السكر، لذلك ركز على تناول نظام غذائي غني بالبروتين والكربوهيدرات المعقدة والذى يساعدك في تنظيم إفراز الأنسولين وإدارة مستويات السكر بشكل أكثر فعالية.

وفيما يلي.. 7 أطعمة مفيدة لإدارة مرض السكري وتقليل الرغبة في تناول السكر:الفواكه

تحتوي بعض الفواكه، مثل التفاح والجوافة، على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان ويمكن أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، كما يمكن أن يؤدي تناول هذه الفواكه إلى إبطاء إفراز السكر ودعم التحكم في مستوياته في الدم بشكل أفضل.

الخضراوات

يضيف دمج مجموعة متنوعة من الخضراوات في نظامك الغذائي العناصر الغذائية الأساسية والألياف، والتي تعد مفيدة لإدارة مرض السكري، وتساعد الخضروات أيضًا في الحفاظ على نظام غذائي متوازن، مما يقلل من احتمالية الرغبة الشديدة في تناول السكر.

البقوليات

مثل العدس والفاصوليا والحمص، مصادر ممتازة للألياف والبروتين، فهي تساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم ويمكن أن تكون إضافة مرضية لوجباتك.

مصادر البروتين الصحية

إن التأكد من أن وجباتك تحتوي على كمية وفيرة من البروتين يساعد في إدارة ارتفاع السكر في الدم ويوفر طاقة مستدامة، وتشمل المصادر الجيدة منها اللحوم الخالية من الدهون ومنتجات الألبان.

الحبوب الكاملة

مثل الشوفان والأرز البني، غنية بالألياف القابلة للذوبان، ويشكل هذا النوع من الألياف مادة تشبه الهلام في الأمعاء، مما يبطئ امتصاص السكر ويقلل من ارتفاع مستوياته، ويساعد تضمين هذه الحبوب في نظامك الغذائي على الحفاظ على مستويات الطاقة المستدامة والتحكم بشكل أفضل في السكر.

البذور

يمكن أن يساعد دمج البذور في نظامك الغذائي بشكل كبير في التحكم في نسبة السكر في الدم، مثل بذور الكتان وبذور الشيا وبذور السمسم، فهى مفيدة بشكل خاص لذلك احرص على إضافة ملعقة كبيرة من هذه البذور لوجباتك أو وجباتك الخفيفة.

المكسرات

مثل اللوز والجوز ممتازة للتحكم في مستويات السكر في الدم، فهي غنية بالبروتين والدهون الصحية، التي تساعد على استقرار مستويات الجلوكوز ومنع ارتفاع السكر، فقط تناول حفنة من اللوز يوميًا لدعم إدارة مرض السكري.