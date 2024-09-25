الدفاع الصينية: الجيش اختبر فوق المحيط الهادئ صاروخا بالستيا عابرا للقارات

أعلنت وزارة الدفاع الصينية أنّ "الجيش الصيني أجرى الأربعاء تجربة صاروخية بإطلاقه فوق المحيط الهادئ صاروخا بالستيا عابرا للقارات". واشارت الوزارة في بيان، الى أن "القوة الصاروخية أطلقت صاروخا بالستيا عابرا للقارات... يحمل رأسا حربيا وهميا إلى أعالي البحار في المحيط الهادئ في الساعة 08:44 من يوم 25 أيلول، وقد سقط الصاروخ في المنطقة البحرية المتوقعة".

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