الرئيس الايراني: على الدول الإسلامية أن تظهر ردا منسقا لأن إسرائيل ستفعل في لبنان ما فعلته بغزة

اشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الى أنه "من المؤكد أن إسرائيل حريصة على تأجيج نيران الحرب وتوسيع نطاقها في المنطقة"، لافتا الى أن "نحن من سيحدد الإطار الزمني للرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية ولا يمكن لإسرائيل أن تفعل ما تريد"، معتبرا أن "نوعية ردنا ومكانه وموعده هي أمور يجب ألا نعلن عنها".

ورأى في حديث للجزيرة، أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يسعى إلى كسب حياة سياسية من خلال الأزمة الحالية"، مشيرا الى أن "إسرائيل لن تتضرر من توسع نطاق الحرب لأنها مدعومة من حاملي القيم الإنسانية الزائفة". واوضح أننا "لا نسعى للمعركة مع أي طرف، ونحن ملتزمون بالاتفاق النووي الذي وقعناه وألتزمنا به".

واوضح أن "الأسلحة والصواريخ التي طورناها هي للدفاع عن النفس في حال تعرضنا لهجوم من إسرائيل"، لافتا الى أننا "لا نلمس حاليا حسن نية من الجانب الأميركي بشأن الحوار وهذا ما حدث في الاتفاق النووي".

وأضاف أن "على الدول الإسلامية أن تظهر ردا منسقا لأن إسرائيل ستفعل في لبنان ما فعلته بغزة"، معتبرا أن "إسرائيل لم تستطع تحقيق أهدافها في غزة ولم تقدر على تدمير حماس، والهدف الوحيد الذي حققته إسرائيل هو تدمير مدينة بأكملها ومنع وصول الإمدادات الإنسانية".