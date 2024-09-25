حكومة بريطانيا: نحو 700 جندي سينتقلون لقبرص كجزء من خطط الطوارئ في أعقاب التصعيد بين إسرائيل ولبنان

اعلنت الحكومة البريطانية، أن "نحو 700 جندي بريطاني سينتقلون لقبرص كجزء من خطط الطوارئ في أعقاب التصعيد بين إسرائيل ولبنان".
بدوره، أكد وزير الدفاع البريطاني، أننا "نواصل حث كل الجهات على التراجع عن الصراع لمنع المزيد من الخسائر المأساوية في الأرواح".
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