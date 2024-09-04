شكرا لقرائتكم خبر عن أشياء تسبب تقلب المزاج .. اتبع هذه النصائح للخروج من مود الاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

يعاني الجميع من تقلبات مزاجية، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يكون المزاج المتقلب علامة على شيء أكثر خطورة، في هذا التقرير نتعرف على أسباب تقلب المزاج ونصائح للتخلص من الحزن والاكتئاب.

وتقلبات المزاج هي تغيرات شديدة أو مفاجئة في مشاعرك - حيث يمكن أن يتغير مزاجك من مرتفع إلى منخفض أو منخفض إلى مرتفع، بحسب موقع livi.

يمكن أن تكون تغيرات المزاج علامة على التقلبات الهرمونية أو مشاكل الصحة الجسدية أو تغييرات نمط الحياة، ولكن بعض تغيرات المزاج - وخاصة الشديدة منها - قد تكون بسبب اضطرابات الصحة النفسية التي تحتاج لعلاج.

أسباب تقلبات المزاج

في حين أن التغيير في مزاجك يمكن أن يحدث بسبب فكرة قلق أو حدث مرهق في العمل، فإنه يمكن أن يحدث أيضًا بسبب عدة عوامل، فيما يلي بعض العوامل الأكثر شيوعًا:

1. متلازمة ما قبل الحيض

إذا لاحظت أن مشاعرك أكثر حدة قبل الدورة الشهرية، فقد يكون هذا بسبب متلازمة ما قبل الحيض (PMS).

يُعتقد أن الأعراض العاطفية لمتلازمة ما قبل الحيض - بما في ذلك تقلبات المزاج والقلق والعصبية والحزن والغضب - مرتبطة بتغير توازن الهرمونات أثناء الدورة الشهرية، تشمل الأعراض الأخرى لمتلازمة ما قبل الحيض ما يلي:

-الانتفاخ أو آلام البطن

-ألم الثدي

-الصداع

-ظهور البثور على الجلد

-مشاكل النوم

إذا كانت أعراض متلازمة ما قبل الحيض تتداخل مع حياتك اليومية، فمن الجيد التحدث إلى طبيب يمكن أن يكون ذلك علامة على شكل أكثر حدة من متلازمة ما قبل الحيض يسمى اضطراب ما قبل الحيض (PMDD).

2. الحمل

يمكن أن يتغير مزاجك طوال فترة الحمل - وقد تجدين نفسك تبكي، وتغضبين، وتشعرين بالانفعال والانزعاج.

أحد الأسباب الرئيسية هو تغير مستويات الهرمونات. عندما تحملين، ترتفع مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون لتحضير جسمك للحمل.

يمكن أن تحدث تغيرات المزاج أيضًا بسبب الضغوط الجسدية للحمل بالإضافة إلى القلق بشأن الأبوة والأمومة في المستقبل.

يمكن أن يؤثر الاكتئاب عليك في أي وقت من حياتك، ولكن احتمالية حدوثه تزداد أثناء الحمل، وكذلك بعد ولادة الطفل تشمل علامات وأعراض الاكتئاب أثناء الحمل ما يلي:

-مشاعر الحزن والقلق أو المزاج "الفراغ" لفترات طويلة ومستمرة

-مشاعر انعدام القيمة أو اليأس أو الشعور بالذنب

-فقدان المتعة أو الاهتمام بالأنشطة

-انخفاض غير طبيعي في الطاقة أو التعب

-صعوبة النوم

إذا كنتِ تعتقدين أنك قد تعانين من الاكتئاب أثناء الحمل، فمن الضروري أن تتحدثي إلى طبيب في أقرب وقت ممكن.

3. انقطاع الطمث

خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث وانقطاع الطمث، من الشائع أن تعاني النساء من تغيرات في المزاج، مثل الحزن والعصبية والعدوانية والتوتر.

وعلى الرغم من أن العلاقة الدقيقة بين فترة ما قبل انقطاع الطمث وانقطاع الطمث وتغيرات المزاج لم يتم تحديدها بعد، إلا أنه يُعتقد أن التغيرات الهرمونية لها تأثير على مزاجنا بسبب تغير مستويات هرمون الاستروجين التي تتفاعل مع النواقل العصبية في الدماغ.

تشمل الأعراض الأخرى لانقطاع الطمث وانقطاع الطمث ما يلي:

-التعب وصعوبة النوم

-الهبات الساخنة والتعرق

إذا كنت تعانين من هذه الأعراض، فمن الجدير طلب استشارة الطبيب، حيث يمكن للطبيب أن يرشدك خلال الخيارات المتاحة لك، بما في ذلك العلاج الهرموني البديل، ومضادات الاكتئاب، والعلاج بالكلام أو مزيج من هذه الخيارات.

4. الاضطراب ثنائي القطب

الاضطراب ثنائي القطب هو حالة تسبب تقلبات مزاجية شديدة، بما في ذلك نوبات من "الارتفاعات" الهوسية تليها "انخفاضات" اكتئابية.

خلال نوبة الهوس، قد:

-تشعر بالسعادة

-تمتلك الكثير من الأفكار الطموحة والطاقة

-تتصرف بطرق لا تفعلها عادةً، مثل إنفاق مبالغ كبيرة من المال على أشياء لا يمكنك تحملها أو القيام بأشياء ضارة أو محفوفة بالمخاطر

خلال نوبة الاكتئاب، قد تشعر بمشاعر ساحقة من اليأس وانعدام القيمة، مما قد يؤدي إلى إيذاء النفس وأفكار الانتحار.

على الرغم من أن السبب الدقيق للاضطراب ثنائي القطب غير معروف، تشير الأبحاث إلى أن أحداث الحياة المجهدة والجينات وكيمياء الدماغ يمكن أن تزيد من مخاطر الإصابة به.

5. اضطراب المزاج الدورى

اضطراب المزاج الدوري هو اضطراب مزاجي نادر يسبب تقلبات عاطفية، هذه الحالة لها العديد من أوجه التشابه مع الاضطراب ثنائي القطب، على الرغم من أنها تُرى على أنها شكل أخف، وذلك لأن الناس يميلون إلى تجربة تقلبات مزاجية أقل حدة.

يُعتقد أن اضطراب المزاج الدوري يمكن أن يكون وراثيًا وأحيانًا يحدث بسبب تجارب مؤلمة أو فترات طويلة من التوتر.

إذا كنت تعتقد أنك قد تعاني من اضطراب المزاج الدوري، فتحدث إلى طبيب، حيث تشير الأبحاث إلى أن هناك خطرًا أكبر لإصابة الأشخاص المصابين باضطراب المزاج الدوري بالاضطراب ثنائي القطب.

6. اضطراب الشخصية الحدية

اضطراب الشخصية الحدية هو حالة صحية عقلية يمكن أن تؤثر على أفكارك ومشاعرك وسلوكك. يمكن أن يؤثر على علاقاتك وكذلك على شعورك تجاه نفسك.

أعراض اضطراب الشخصية الحدية

قد تختلف الأعراض من شخص لآخر، ولكن قد تعاني من:

-صعوبة التحكم في عواطفك

-صعوبة في العلاقات

-أفكار مزعجة

-سلوك متسرع

تشير الأبحاث إلى أن اضطراب الشخصية الحدية ناتج عن مجموعة من العوامل، بما في ذلك العوامل الوراثية وأحداث الحياة المرهقة أو المؤلمة.

إذا كانت صحتك العقلية تؤثر على مزاجك، فإن خطوتك الأولى هي التحدث إلى طبيب حول الأعراض التي تعاني منها.

7. التصلب المتعدد

التصلب المتعدد هو حالة يمكن أن تؤثر على الدماغ والحبل الشوكي.

يمكن أن يؤثر التصلب المتعدد بشكل كبير على عواطف الشخص ومزاجه. غالبًا ما يحدث هذا بسبب تلف الأعصاب في مناطق الدماغ التي تتحكم في العاطفة، على الرغم من أنه قد تكون هناك عوامل أخرى متورطة، بما في ذلك الإحباط والقلق والتوتر بسبب الحالة.

بالإضافة إلى الشعور بفترات عاطفية مكثفة، تشمل الأعراض الشائعة لمرض التصلب المتعدد ما يلي:

-التعب

-الخدر والتنميل

-مشاكل الرؤية

-تشنجات العضلات وتيبسها وضعفها

-مشاكل المثانة والأمعاء

-الألم

-مشاكل التفكير والتعلم والذاكرة

إذا كنت تعاني من مرض التصلب المتعدد وتعاني من تقلبات مزاجية، فتحدث إلى الطبيب بالإضافة إلى الأدوية، قد يوصي أيضًا بالعلاجات بالكلام.

8. اضطرابات الغدة الدرقية

يمكن أن تسبب اضطرابات الغدة الدرقية - بما في ذلك الغدة الدرقية غير النشطة والغدة الدرقية المفرطة النشاط - تقلبات المزاج. قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من الغدة الدرقية غير النشطة أو المفرطة النشاط من أعراض مثل الانفعال أو العصبية أو الغضب.

تحدث تقلبات المزاج أحيانًا بسبب مستويات هرمون الغدة الدرقية غير الطبيعية أو المتغيرة بسرعة، والتي يمكن أن تزعج مشاعرك. أو يمكن أن تكون أيضًا أحد الآثار الجانبية للعلاج.

قد تعاني أيضًا من أعراض عاطفية أخرى بما في ذلك:

القلق

الاكتئاب

صعوبات النوم

صعوبات التركيز

انقطاع الذاكرة قصيرة المدى

9. مرض الزهايمر

يمكن أن يسبب مرض الزهايمر وأشكال أخرى من الخرف تقلبات المزاج. يحدث مرض الزهايمر بسبب تراكم غير طبيعي للبروتينات حول خلايا المخ. يؤدي هذا إلى انخفاض مستويات الرسل الكيميائية في المخ (تسمى النواقل العصبية)، والتي تشارك في إرسال الإشارات بين خلايا المخ. في النهاية، تتدهور أجزاء من المخ وتدمر الخلايا العصبية.

بالإضافة إلى تغيرات المزاج، تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لمرض الزهايمر ما يلي:

فقدان الذاكرة

تغيرات الشخصية

السلوك غير اللائق أو المزعج

مشاكل استخدام اللغة

الارتباك

على الرغم من عدم وجود علاج لمرض الزهايمر، إلا أن هناك مجموعة متنوعة من العلاجات التي يمكن أن تقلل من الأعراض.

نصائح للتعامل مع تقلبات المزاج

قال الدكتور محمد محمود حمودة، استشاري الطب النفسى أنه من الضرورى العناية بصحتك للوقاية من تقلب المزاج باتباع نمط حياة صحى يشمل: تناول الطعام الصحي، شرب الماء، وتجنب التدخين وممارسة الرياضة وزيادة النشاط البدني.

ونصح أنه في حالة شعور الشخص أن تقلب المزاج لديه قد يكون بسبب اضطراب نفسي مثل اضطراب تقلب المزاج الدوري يجب عليه زيارة طبيب نفسي.

وتشمل عوامل نمط الحياة التي قد تساعدك في تخطى الاكتئاب ما يلى:1. احصل على قسط كافٍ من النوم

تشير الأبحاث إلى أن قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى تقلبات المزاج وتفاقم مشاعر الغضب والقلق والاكتئاب، لذلك من المهم اتباع عادات نوم جيدة.

2. ممارسة الرياضة بانتظام

تظهر الأدلة أن ممارسة الرياضة لها تأثيرات إيجابية على صحتنا العقلية وجدت إحدى الدراسات أن 10 دقائق فقط من الجري يمكن أن تعزز الحالة المزاجية.

3. تناول الطعام بانتظام واختر الأطعمة التي تطلق الطاقة ببطء

إن تناول الطعام بانتظام واختيار الأطعمة التي تطلق الطاقة ببطء - مثل الأرز والشوفان والحبوب والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة - يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم ثابتة.

4. حافظ على رطوبة جسمك

من المرجح أن تجد صعوبة في التركيز والتفكير بوضوح عندما لا تشرب كمية كافية من السوائل وتشير الأبحاث إلى أن الجفاف الخفيف يمكن أن يغير مزاجك.