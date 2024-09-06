شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل على أنك تحتاج قسطرة فى القلب.. رقم 5 لن تتوقعها والان مع تفاصيل الخبر

قسطرة القلب هي جراحة شائعة تعمل على استعادة تدفق الدم الطبيعي إلى الشريان المسدود أو الضيق في القلب، إذا كنت تعاني من تضيق أو انسداد كبير في الشريان التاجي، فقد تكون مرشحًا مناسبًا لجراحة قسطرة الشرايين التاجية، ويستخدم الأطباء جراحة قسطرة الشرايين التاجية والعمليات ذات الصلة بشكل متكرر لتجنب النوبات القلبية، بحسب موقع "تايمز ناو".

5 علامات قد تشير إلى أنك بحاجة لجراحة قسطرة قلب

وفقًا للأطباء، يتم إجراء القسطرة لاستعادة تدفق الدم في الشرايين التاجية يتطلب تحديد ما إذا كان ذلك ضروريًا تقييمًا مناسبًا من خلال اختبارات مثل تصوير الأوعية الدموية واختبارات الإجهاد وتخطيط كهربية القلب بالإضافة إلى ذلك، فإن تاريخك الطبي وتقديم الأعراض من العوامل الحاسمة في عملية اتخاذ القرار تتضمن بعض العلامات التي قد تشير إلى أنك قد تحتاج إلى هذا الإجراء، وفقًا للأطباء، ما يلي:

ألم الذبحة الصدرية

عادةً ما يكون سبب الذبحة الصدرية أو ألم الصدر انخفاض تدفق الدم إلى عضلة القلب، وبحسب الأطباء إنه أحد أعراض مرض الشريان التاجي، والذي يحدث عندما تضيق الشرايين التي تزود القلب بالدم أو تسد.

يصف معظم الأشخاص الذين يعانون من آلام الذبحة الصدرية الحالة بأنها شعور بالضغط على صدرهم - إلى جانب إحساس بالضغط والضيق.

يبدأ الانزعاج عادةً خلف عظم القص، ويمكن أن يسبب نقص الأكسجين في قلبك أعراضًا أخرى، هذه هي الأعراض التي لا تشعر بها في صدرك، بما في ذلك التعب وضيق التنفس والغثيان والتعرق.

ألم في الأطراف السفلية

وفقًا للأطباء، يمكن أن يكون الألم في ساقيك أحد أعراض مرض الشرايين الطرفية وهي حالة قلبية وعائية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وبحسب الأطباء فإن الحالة تقدمية ويمكن أن تؤدي إلى تغيرات غذائية مثل فقدان الإحساس والغرغرينا الجافة وما إلى ذلك.

تساعد عملية قسطرة الشرايين على استعادة الإحساس وتدفق الدم بشكل صحيح.

الضعف العام

إذا كنت تشعر بضعف عام لفترة طويلة، فقد يشير ذلك إلى مشاكل في القلب، تشمل العلامات المصاحبة الأخرى ضيق التنفس مع النشاط أو حتى أثناء النوم.

من خلال توسيع الشرايين التاجية الضيقة، يمكن أن تساعد عملية قسطرة الشرايين في ضمان تدفق الدم بشكل صحيح في الشرايين مما يوفر الراحة ويحسن مستويات الطاقة لديك.

ضغط الدم غير المنضبط

يؤدي ارتفاع ضغط الدم أو عدم التحكم فيه إلى مضاعفات بما في ذلك النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

وفقًا للأطباء، يحدث ذلك بسبب تصلب الشرايين وزيادة سماكتها بسبب فقدان تدفق الدم المناسب. في ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط، لا يستطيع قلبك ضخ ما يكفي من الدم والأكسجين إلى الجسم.

نظرًا لأن الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم غالبًا لا تظهر عليهم أعراض، فمن المهم إجراء فحوصات منتظمة مع الطبيب.

انقطاع النفس أثناء النوم

قد لا يحصل دماغك على ما يكفي من الأكسجين إذا كان شخيرك متقطعًا بتوقف التنفس، سيعمل ذلك على إرسال إشارات إلى قلبك والأوعية الدموية للعمل بجهد أكبر للحفاظ على تدفق الدم.

ارتفاع ضغط الدم، وعدم انتظام ضربات القلب، والسكتات الدماغية، وفشل القلب كلها مخاطر مرتبطة بهذا، ومع ذلك، فإن انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم قابل للعلاج.

يمكن أن يعرضك انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم أيضًا لخطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وضربات القلب غير المنتظمة مثل الرجفان الأذيني.

قد تؤدي نوبات متعددة من نقص الأكسجين في الدم لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب إلى ضربات قلب غير منتظمة مفاجئة.