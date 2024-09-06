شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طرق فعالة للحفاظ على العين من الإجهاد بسبب الموبايل والان مع تفاصيل الخبر

يتعرض معظمنا لإجهاد العين بسبب استخدام الشاشات سواء كان الموبايل أو أجهزة الكمبيرتر، حيث نستخدم تلك الأجهزة لفترات طويلة دون أن ندرك تأثيرها الضار على صحة العين، حيث يؤدي هذا الاستخدام المطول أحيانًا إلى إجهاد العين، ما يجعل أعيننا تشعر بالجفاف وقد يؤدي أيضًا إلى الصداع، وغيرها من المشاكل، ولا يتطلب تقليل إجهاد العين دائمًا تغييرات جذرية، حيث يمكن للعادات اليومية البسيطة أن تحدث فرقًا كبيرًا في الحفاظ على صحة أعيننا وراحتها، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 6 عادات عملية لتقليل إجهاد العين بسرعة:

استخدم نظارات ذات حماية من الضوء الأزرق

تتعرض أعيننا للضوء الأزرق المنبعث من الشاشات لفترة طويلة جدًا، مما قد يساهم في إجهاد العين الرقمي، وتشير الأبحاث الصادرة عن الأكاديمية الأمريكية لطب العيون (AAO) إلى أن الضوء الأزرق قد يعطل أنماط النوم، مما يؤدي إلى إرهاق العينين والتعب، ويمكن أن يساعد ارتداء نظارات الحماية من الضوء الأزرق في تصفية الأشعة الضارة وتخفيف الانزعاج المرتبط بساعات طويلة أمام الشاشات.

جرب جهاز ترطيب لإضافة الرطوبة إلى عينيك

عندما نجمع بين فترات طويلة من استخدام الشاشات وبيئة داخلية جافة، يصبح الوضع أسوأ بكثير بالنسبة لأعيننا، ويعمل جهاز الترطيب على زيادة مستويات الرطوبة في الهواء، مما يساعد على منع جفاف العين، حيث وفقًا لدراسة في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، فإن الحفاظ على رطوبة كافية في بيئتنا يقلل من تبخر الدموع وجفاف العين، مما يقلل من الإجهاد.

استخدم قطرات العين

يعد استخدام قطرات العين المرطبة من أسرع الحلول لتخفيف إجهاد العين، ووفقًا لتقرير صادر عن المعهد الوطني للعيون في الولايات المتحدة، فإن قطرات العين المرطبة يمكن أن تخفف من الجفاف وتقلل من الاحمرار وتخفف من الانزعاج، وتضمن هذه الممارسة البسيطة بقاء عينيك رطبة ومنتعشة طوال اليوم، احتفظ بقطرات العين في متناول يدك واستخدمها كلما شعرت بتعب أو حكة في عينيك.

استخدام كمادات دافئة لإرخاء العينين

يمكن أن تعمل الكمادات الدافئة على تخفيف إجهاد العين، حيث تساعد الحرارة على استرخاء العضلات المحيطة بالعينين وتحفيز إنتاج الدموع، ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Scientific Reports تعمل الحرارة الناتجة عن الكمادات على زيادة الدورة الدموية حول العينين، مما يقلل من الانزعاج والتهيج، فقط ضع قطعة قماش دافئة ورطبة على عينيك المغلقتين لمدة 5-10 دقائق، خاصة بعد الجلوس لفترات طويلة أمام الشاشات وذبك لتهدئة عينيك والحفاظ على صحة بصرك.

تدرب على قاعدة 20-20-20

هناك بعض التمارين التي تساعدنا في تخفيف الألم، ومنها قاعدة 20-20-20، والتي توصي بأخذ استراحة لمدة 20 ثانية كل 20 دقيقة للنظر إلى شيء يبعد 20 قدمًا، وتظهر الدراسات المنشورة في مجلات BMJ أن هذه الطريقة البسيطة تساعد في إعادة ضبط التركيز، ومنع إجهاد العين، وتقليل خطر إجهاد العين على المدى الطويل، إن منح أعيننا فترات راحة منتظمة يسمح لها بالاسترخاء.

احرص على إجراء فحوصات العين بشكل منتظم

حتى لو شعرت أن عينيك بخير، فإن إجراء فحوصات منتظمة أمر ضروري، ويمكن لطبيب العيون اكتشاف العلامات المبكرة للإجهاد أو المشكلات الأخرى التي قد تتفاقم بمرور الوقت، حيث يضمن فحص العين تحديث نظارتك أو عدساتك اللاصقة بالوصفة الصحيحة، ومراقبة صحة عينيك .