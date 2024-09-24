شكرا لقرائتكم خبر عن تعانى من وخز وتنميل في الساق.. قد تكون علامات على إصابتك بهذا المرض والان مع تفاصيل الخبر

يحدث تضيق العمود الفقري عندما تبدأ الفراغات داخل العمود الفقري في الضيق، مما يضغط على الحبل الشوكي والأعصاب، وقد يسبب هذا الضغط، ومن ثم أعراض مختلفة بما في ذلك الألم والخدر والوخز في أسفل الظهر والساقين، والسبب الأكثر شيوعًا لمثل هذه الحالة هو هشاشة العظام، وهو التآكل الطبيعي الذى يحدث مع تقدم العمر، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

وقد يكون تضيق العمود الفقري بسبب انزلاق غضروفي أو تضخم الأربطة أو تكيسات الغشاء الزليلي أو إصابات العمود الفقري، فكيف يسبب تضيق العمود الفقري الخدر والوخز؟

العمود الفقري عبارة عن بنية معقدة للغاية، فهو يتكون من فقرات وأقراص بين الفقرات (تعمل كوسائد للفقرات) وأربطة وأعصاب، ومع تضيق العمود الفقري، يمكن أن يؤدي هذا التضييق في القناة الشوكية أو المسافات بين الفقرات إلى ضغط الأعصاب التي تمتد إلى كلتا الساقين، ويؤدي هذا إلى خلل في الأعصاب، حيث يعاني المرضى من آلام في أسفل الظهر والأرداف والساقين، والتي غالبًا ما تكون مصحوبة بوخز وخدر في إحدى أو كلتا الساقين، ومع تقدم المرض، قد يعاني الأفراد من انخفاض تدريجي في قدرتهم على الانخراط في الأنشطة اليومية وإدارة نمط حياتهم بسبب انخفاض القدرة على التحمل للمشي والوقوف المستمر.

وتشمل الأعراض الأخرى التي تظهر بسبب تضيق العمود الفقري ما يلي: ضعف الساق

يمكن أن يؤدي الضغط الشديد على الأعصاب إلى ضعف عصبي في عضلات الساق، مما قد يسبب صعوبة أو عدم القدرة على المشي

أعراض المثانة والأمعاء

في حالات نادرة، يمكن أن يؤدي الضغط الشديد على الأعصاب إلى خلل في الأعصاب التي تتحكم في وظيفة المثانة والأمعاء.

مشاكل التوازن

قد يعاني بعض الأشخاص من صعوبات في التنسيق ومشاكل في التوازن بسبب الضعف العصبي الشديد.

متى يجب الحصول على الرعاية الطبية؟

يجب التعامل مع أعراض مثل الخدر والوخز المستمر في الساقين بجدية، خاصة عندما تظهر عليك أعراض الألم والضعف وصعوبة المشي، فإذا كنت تشك في إصابتك بضيق العمود الفقري، فلا تتأخر أبدًا في استشارة الطبيب، كما أن التشخيص المبكر سيؤدي أيضًا إلى الإدارة السليمة وتقليل احتمالية حدوث تلف دائم في الأعصاب.

التشخيص والعلاج

يتم تشخيص تضيق العمود الفقري من خلال التقييم السريري بالاشتراك مع دراسات التصوير مثل التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب، وفي بعض الأحيان، من خلال اختبارات التوصيل العصبي، وبمجرد التشخيص، يمكن النظر في خيارات العلاج التالية:

الأدوية

الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs) للسيطرة على الألم والالتهاب، أو أدوية آلام الأعصاب.

العلاج الطبيعي

من خلال الخضوع لتمارين لتقوية العضلات حول العمود الفقري وزيادة المرونة.

حقن الستيرويد فوق الجافية

تساعد هذه على تقليل الالتهاب وتسكين الألم على المدى القصير.

الجراحة

الجراحة ضرورية عندما يكون الألم شديدًا ومستمرًا ويتداخل مع الوقوف أو العمل أو عندما يرتبط الألم بضعف تدريجي في (الساقين) أو مرتبط بفقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء، فقد يحتاج 8-10٪ فقط من جميع مرضى تضيق العمود الفقري إلى تدخل جراحي في النهاية.

على الرغم من أن الأمر قد يكون صعبًا، إلا أنه مع الجمع بين تعديلات نمط الحياة والأدوية والإدارة الجراحية لدى البعض، يمكن لمعظم المرضى المصابين بضيق العمود الفقري إدارة أعراضهم بشكل جيد.