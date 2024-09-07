شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب وعلامات جلطة الرئة المفاجئة والان مع تفاصيل الخبر

الجلطة الرئوية هي تلك الجلطة الدموية التي تعتبر تخثرًا في الدم سريع، ينتقل تدريجيًا إلى الرئتين وهي مشكلة ليست ببسيطة وتصنف طارئة، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع هيلث دايركت الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض.

وسرد التقرير مجموعة من العوامل التي تزيد فرص الإصابة بالانسداد الرئوي وبالتالي تصبح عرضة للجلطة الرئوية، والتي من بينها الإصابات البالغة خاصة في العمود الفقري، الإصابات السابقة بالسرطانات والأورام، فضلا عن الحالات الوراثية في مشاكل تخثر الدم، إذا كان الإنسان قد اصيب بانسداد رئوي سابق أو جلطات سابقة.

والجلطة الدموية قد تؤدي إلى قلة نسب الأكسجين التي يجب أن تصل إلى جسمك بشكل منتظم، وهو ما يحمل بعض المخاطر ولذا فهي حالة من الحالات العاجلة الطارئة التي يجب التعامل والتدخل الطبي المتخصص المباشر معها.

وتابع التقرير موضحا أن هناك بعض العلامات والأعراض التي تظهر على من يعاني من مشكلة الإنسداد الرئوي وبالتالي الجلطة الرئوية والتي من بينها:

بشكل مفاجئ قد يعاني الإنسان من معدل ضربات للقلب سريع للغاية وملحوظ بشدة

من أبرز الأعراض وأكثرها وضوحًا وشيوعا هو الضيق الحاد في التنفس بشكل مفاجئ للغاية وليس معتادا

من أبرز الأعراض أيضًا آلام في الصدر قوية مصحوبة بضيق حاد في التنفس يتطور للأسوء تدريجيا وبشكل متسارع

يعاني الكثيرين أيضا من السعال الشديد أو الكحة الحادة التي قد يصحبها الدماء عند السعال

التنفس تكون وتيرته سريعة للغاية وضيق بشدة

يعاني المريض أيضًا من عرض هام وهو الدوخة الشديدة والإعياء الحاد والدوار

يعاني الكثيرون أيضًا من حالة إغماء مفاجئة

قد تصاحب الأعراض السالفة الذكر بعض الأعراض الأخرى المؤكدة على هذه الإصابة الطارئة والتي من بينها:

آلام في الظهر حادة وشديدة

آلام شديدة في الساقين أو الساق الواحدة

تورم شديد في الساق

ارتفاع في درجة حرارة الجسم أو الحمى

التعرق الشديد الملحوظ

الجلد رطب

هذه الحالة وتلك الأعراض تتطلب التدخل الطبي السريع وتعتبر حالة طارئة وذلك لمحاولة علاج الجلطة وهذا الإنسداد الرئوي، لذا لابد من التوجه إلى الطوارئ والمستشفى.