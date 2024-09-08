شكرا لقرائتكم خبر عن عالج انسداد شرايين القلب بـ6 أطعمة صحية والان مع تفاصيل الخبر

انسداد شرايين القلب، مشكلة تؤثر على المصاب بها وتجعله غير قادر على ممارسة الحياة بشكل طبيعي، لأن هذا المرض يزيد من فرص تعرض الشخص للدوخة وزيادة ضربات القلب، وألم شديد في الصدر، وجميعها أعراض تحذيرية لوجود مشكلة، ووفقًا للتقرير المنشور عبر موقع healthshots سنتعرف على أفضل الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في علاج انسداد الشريين، ومنها:

- الأسماك الدهنية

تلعب الأسماك الدهنية دورًا كبيرًا في علاج انسداد الشرايين، لاحتوائها على أحماض أوميجا 3، التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار بالدم.

- الثوم

يتميز الثوم بخصائص علاجية لانسداد الشرايين، لاحتوائه على الأليسين، وهو مركب يمثل أهمية كبيرة لصحة القلب والأوعية الدموية، بفضل قدرته على تقليل الكوليسترول الضار بالجسم وخفض ضغط الدم.

- زيوت الزيتون

يساعد على خفض الكوليسترول الضار بالدم وزيادة الكوليسترول الجيد، فضلًا عن محتواه العالي من مضادات الأكسدة، التي تحمي الشرايين من تلف وتقلل الالتهابات بالجسم.

- الأفوكادو

للأفوكادو تأثير مماثل لزيت الزيتون على مرضى انسداد الشرايين، حيث يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة، كما يمد الجسم بمعدن البوتاسيوم، الذي يعمل على تنشيط الدورة الدموية وتنظيم ضربات القلب وضبط ضغط الدم.

- المكسرات

للمكسرات تأثيرات إيجابية على مرضى انسداد الشرايين، لأنها تساعد على خفض الكوليسترول الضار بالدم وتحسين صحة الأوعية الدموية، بفضل محتواها العالي من الدهون الصحية والألياف الغذائية ومضادات الأكسدة.

- الشوفان

تشهد مستويات الكوليسترول الضار بالدم انخفاضًا محلوظًا عند تناول الشوفان بانتظام على وجبة الإفطار، لاحتوائه على الألياف الغذائية القابلة للذوبان في الماء.