كمية الكربوهيدرات المسموح بتناولها يوميًا لمرضى السكري

الكربوهيدرات هي جزيئات تعتمد على السكر وتوجد في العديد من الأطعمة، و إذا كنت تعاني من مرض السكري ، فإن معرفة عدد الكربوهيدرات التي يجب تناولها في اليوم - والتي تختلف من شخص لآخر - أمر جيد. وهذا يعني أيضًا أن التخطيط لتناول الكربوهيدرات أمر بالغ الأهمية .

والالتزام بالخطة الغذائية قد يساعدك على الحفاظ على مستوى السكر في الدم على مستوى متوازن وتقليل خطر الإصابة بمشاكل مرتبطة بمرض السكري مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية ، و تختلف احتياجات كل شخص من السعرات الحرارية والكربوهيدرات، لذا من المهم التحدث إلى الطبيب حول ما هو مناسب لك. ومع ذلك، فإن نقطة البداية الجيدة للأشخاص المصابين بداء السكري هي تناول ما يصل إلى 60 جرامًا من الكربوهيدرات لكل وجبة وما يصل إلى 30 جرامًا للوجبة الخفيفة.

لمرضى السكرى.. تعرف على كمية الكربوهيدرات التي يمكنك تناولها يوميًا



الخبز

شريحة خبز واحدة = 15 جرام من الكربوهيدرات

قد تحتوي بعض أنواع الخبز على نسبة عالية من الكربوهيدرات، ولكن ليس عليك تجنب الخبز تمامًا. يمكنك تجربة بعض الخيارات التالية:

خبز رقيق للغاية لتقليل السعرات الحرارية والكربوهيدرات

خبز الكيتو، الذي يميل إلى أن يكون خاليًا من الكربوهيدرات الصافية بسبب نسبة الألياف إلى إجمالي الكربوهيدرات

خبز القمح الكامل للحصول على المزيد من الألياف

الحبوب

3/4 كوب من الحبوب الجافة = 15 جرام

إن تناول وجبة الإفطار أمر مهم بالنسبة لنا جميعًا، ولكن بشكل خاص بالنسبة لمرضى السكري. تساعدك وجبة الإفطار المتوازنة على بدء يومك بصحة جيدة ونشاط. إذا كانت الحبوب هي وجبة الإفطار المفضلة لديك، ففكر في:

تناول الحبوب مع الحليب خالي الدسم

الحد من تناول الحبوب الغنية بالسكر والألياف

تجربة حبوب الشوفان

البسكويت المملح

بسكويت مملح = 15 جرام

يمكن أن تكون البسكويتات المملحة وجبة خفيفة رائعة أثناء انتظار وجبتك التالية أو بعد ممارسة التمارين الرياضية. ومع ذلك، من المهم اختيار النوع المناسب حتى لا تستهلك الكثير من الكربوهيدرات. تتضمن بعض الخيارات ما يلي:

البسكويت الخالي من الدهون المتحولة ، وهو نوع من الدهون غير الصحية

البسكويت المملح الذي يحتوي على أقل من 200 مليجرام من الصوديوم لكل حصة من الكربوهيدرات

بسكويت منخفض الكربوهيدرات أو مصنوع من القمح الكامل

الفاكهة



قطعة صغيرة واحدة = 15 جرام

تعتبر الفواكه خيارًا جيدًا للصحة بشكل عام. ومع ذلك، نظرًا لاحتواء بعض الفواكه على سكريات طبيعية، فقد تزيد من تناول الكربوهيدرات.

إذا كنت مصابًا بمرض السكري، حاول تناول :

فواكه مجمدة غير محلاة

بعض الفواكه المجففة بكميات صغيرة

الفواكه مثل التفاح والموز والتوت والشمام والخوخ

الحليب



كوب حليب خالي الدسم = 15 جرام

توفر منتجات الألبان مثل الحليب الكالسيوم والبروتين وفيتامين د والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى.

إذا كنت تحبهم، قم بإدراجهم في نظامك الغذائي، ولكن:

اختر منتجات الألبان قليلة الدسم أو خالية الدسم، بما في ذلك الحليب النباتي

استخدم الماء بدلاً من الحليب في بعض وصفات المخبوزات

استخدم الحليب الخالي من الدسم أكثر من الحليب كامل الدسم

. الزبادي

كوب من الزبادي الخفيف أو العادي = 15 جرام

الزبادي خيار رائع وصحي، ولكن من المهم أن تجد النوع المناسب من الزبادي الذي تتناوله إذا كنت تحسب الكربوهيدرات. تتضمن بعض النصائح لاختيار أنواع الزبادي ما يلي:

تناول الزبادي قليل الكربوهيدرات والمنكه

اصنع زبادي بنكهتك الخاصة عن طريق إضافة الفاكهة والمكسرات إلى قاعدة زبادي عادية خالية من الدهون

تجربة الزبادي العادي بمفرده

يمكن أن تكون الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات مفيدة لمرض السكري. وقد قامت إحدى الدراسات بتحليل الأبحاث حول العلاقة بين الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات والسمنة ومرض السكري. ووجد الباحثون أنه خلال فترة قصيرة من الزمن، ساعدت الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات في تقليل مقاومة الأنسولين ومستويات السكر في الدم أثناء الصيام، والتي يتم اكتشافها بعد الاستيقاظ.

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