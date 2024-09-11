شكرا لقرائتكم خبر عن كسلان ومعندكش نشاط.. طبيب يوضح طرق التعامل مع فقدان الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

يشعر الجميع بالتعب والإرهاق من وقت لآخر، لكن الشعور بالإرهاق الشديد الذى يجعل من الصعب عليك الاستيقاظ في الصباح والذهاب إلى العمل والقيام بأنشطتك المعتادة ومواصلة يومك قد يعطل حياتك، لذا في هذا التقرير نتعرف على طرق التعامل مع فقدان الطاقة والنشاط.

وقال الدكتور كريم جمال، أخصائى التغذية العلاجية جامعة عين شمس، إن الشعور بالتعب والإرهاق من المشاكل الشائعة لدى الكثير من الأشخاص، لكن يمكن التخلص من هذا الشعور باتباع بعض النصائح.

وأوضح أنه من الضرورى البعد عن المشتتات والضغوطات والأشياء التي تسبب فقدان الطاقة والنشاط، مضيفاً أنه من الضرورى بدء اليوم بنشاط بممارسة التمارين الرياضية في الصباح التي تمنحك الطاقة والنشاط.

وأشار إلى أن الطعام الصحى الغنى بالعناصر الغذائية مثل:الفيتامينات والمعادن الهامة هو الذى يمدنا بالنشاط والطاقة باقى يومنا، مضيفاً أن الأطعمة المصنعة والسريعة تقلل من طاقتنا وتجعلنا غير قادرين على مواصلة نشاطنا اليومى.

وتابع قائلاً إن النوم بشكل جيد وعدد ساعات كافية حوالى 8 ساعات يومياً يمكن أن يساعدك على تجديد نشاطك، مضيفاً أن شرب الماء أيضاً من الأشياء التي تساعد على تجديد نشاطك.



أسباب الشعور بالإرهاق والتعب

بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك" يمكن للعديد من الحالات والاضطرابات والأدوية وعوامل نمط الحياة أن تسبب التعب.

يمكن أن يكون التعب مؤقتًا، أو يمكن أن يكون حالة مزمنة (تستمر ستة أشهر أو أكثر).

قد تتمكن من إصلاح التعب بسرعة عن طريق تغيير نظامك الغذائي أو أدويتك أو ممارسة الرياضة أو عادات النوم. إذا كانت الحالة المرضية هي التي تسبب التعب، فيمكن لطبيبك عادةً علاج الحالة أو مساعدتك في إدارتها. تشمل أسباب التعب:

عادات نمط الحياة

يمكن أن تساهم بعض عوامل نمط الحياة في التعب. قد تشمل هذه العوامل:

-سوء التغذية.

-التوتر.

-الإرهاق.

-نمط الحياة غير النشط (المستقر).

-اضطراب الرحلات الجوية الطويلة.

اضطرابات النوم

يمكن أن تسبب بعض اضطرابات النوم إرهاقًا طويل الأمد وتعبًا شديدًا قد تشمل هذه:

-الأرق.

-انقطاع النفس أثناء النوم.

-الخدار.

-اضطراب النوم الناتج عن العمل بنظام المناوبات.

الأدوية والعلاجات الموصوفة

يمكن أن تسبب بعض الأدوية الموصوفة التعب مثل: المنوم، مضادات الذهان، مضادات القلق وغيرها.

حالات طبية تسبب التعب

التعب هو أحد أعراض مجموعة واسعة من الأمراض والاضطرابات والنواقص التي تؤثر على أجزاء مختلفة من الجسم.. تشمل بعض الأسباب الأكثر شيوعًا للتعب ما يلي:

-العدوى

مشاكل القلب

التعب هو أحد الأعراض الشائعة لأمراض القلب والأوعية الدموية والرئة مثل:

أمراض القلب.

مرض الانسداد الرئوي المزمن .

انتفاخ الرئة.

فشل القلب الاحتقاني.

أمراض نفسية

قد يجعل التعب الناجم عن بعض حالات الصحة العقلية من الصعب أو المستحيل القيام بالأنشطة اليومية. قد تشمل هذه الحالات:

-الاكتئاب.

-القلق.

-اضطراب ما بعد الصدمة

-اضطرابات المناعة الذاتية

التعب هو أحد أعراض العديد من أمراض المناعة الذاتية، بما في ذلك:

مرض السكري من النوع الأول.

الذئبة

التصلب المتعدد

الوهن العضلي الشديد.

التهاب المفاصل الروماتويدي.

متلازمة سجوجرن.

اختلال التوازن الهرموني



حالات مزمنة أخرى

يمكن أن تسبب بعض الحالات المزمنة إرهاقًا شديدًا يدوم طويلًا وتشمل هذه:

-السرطان.

-متلازمة التعب المزمن

-الألم العضلي الليفي.

-مرض الكلى.

-مرض السكري من النوع 2.

-غالبًا ما يكون فقر الدم ونقص الفيتامينات الأخرى (مثل فيتامين د أو فيتامين ب 12) مسؤولاً عن الإرهاق.

-مشاكل الوزن واضطرابات الأكل