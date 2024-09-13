واشنطن - الخليج 365
يبدو أن تأييد نجمة البوب العالمية تايلور سويفت للمرشحة الديمقراطية للانتخابات بالولايات المتحدة كامالا هاريس بعد مناظرتها أمام الجمهوري دونالد ترامب، ساهم في جذب مئات الآلاف من الأصوات لنائبة الرئيس الأميركي.وأعربت تايلور عن دعمها لهاريس في منشور عبر حسابها على إنستغرام الذي يتابعه 283 مليون شخص عقب مناظرة المرشحين، وحاز المنشور على قرابة 10 ملايين إعجاب، كما نشرت رابطا لموقع يساعد الزوار على التسجيل للتصويت في ولاياتهم ويبين حقوقهم.
من جانبها، أكدت إدارة الخدمات العامة، التي تشرف على الموقع الإلكتروني، لشبكة "إن بي سي" نيوز أن 337826 شخصا زاروا الرابط الذي خصصته سويفت على إنستغرام والمخصص لمساعدة الناس على التسجيل والتصويت في ولاياتهم.
ويساعد الموقع الزوار على التسجيل للتصويت في ولاياتهم، كما يفصل الموقع حقوق التصويت للأميركيين، ويشرح عمليات الانتخابات ويوفر خريطة طريق للأسئلة الشائعة.
من جانبه علق الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" والملياردير إيلون ماسك عبر منشور على منصة "إكس"، على تأييد نجمة البوب تايلور سويفت للمرشحة الديمقراطية كرئيسة للولايات المتحدة.
وقال ماسك في منشوره، إن سويفت وصفت نفسها بـ"سيّدة القطط التي لا تُنجب"، كما أردف: "حسنًا تايلور.. لقد فزتِ.. سأمنحكِ طفلا، وأحرس قططك بحياتي".
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كانت هذه تفاصيل خبر مئات الآلاف ينحازون لموقف تايلور سويفت عقب دعمها لهاريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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