شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مصريين يتأهلون لربع نهائى بطولة باريس للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

اختتمت منافسات دور الـ 16 ببطولة باريس المفتوحة للاسكواش، والتي تقام فى فرنسا خلال الفترة بين 15 إلى 21 سبتمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار، كواحدة من أهم بطولات الاسكواش فى الموسم الجديد 2024-2025.

ونجح 6 لاعبين مصريين في التأهل للدور ربع النهائي لتضمن مصر بذلك 10 مقاعد في هذا الدور من منافسات اليوم وأمس، وجاءت نتائج المصريين كالتالي:

- فوز مازن هشام على محمد الشربيني بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-8, 11-5.

- فوز فيروز أبو الخير على جورجينا كيندي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 15-13, 12-10, 12-14, 10-12, 11-6.

- فوز مصطفى عسل على ليونيل كاردينس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-8, 11-7.

- فوز هانيا الحمامي على جاسمين هوتون بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 5-11, 11-2, 11-2, 13-11.

- فوز طارق مؤمن على بابتيست ماسوتي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-8, 11-7.

- فوز نوران جوهر على تيسني مورفي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-7, 11-3.

ـ هزيمة فريدة محمد أمام الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-8, 6-11, 11-7.