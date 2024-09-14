يختلف كل رجل عن الآخر في الصفات التي يحبها في زوجته، ولكن هناك بعض الصفات التي يتفق عليها معظم الرجال، بل ويرغبون في توافرها في شريكة حياتهم، وتستطيع أي امرأة تسعى لكسب قلب زوجها التحلي بها.. ويشير الدكتور مدحت عبد الهادي خبير العلاقات الزوجية خلال لقائه ببرنامج نهار جديد عبر النهار الفضائية ان هناك صفات يتفق عليها كل الرجال ومنها: الذكاء العاطفي لأنه يمكنها من التعرف على العواطف والمشاعر المُختلفة وتوظيفها وإدراتها وتمييزها بأفضل الأحوال.

- الرومانسية: يرغب الرجل دائمًا من زوجته أن يشعر بحبها وحاجتها له وأنها توليه الاهتمام دائمًا، ولا يُقصد بالرومانسية العلاقة الحميمية فقط على الرغم من أهميتها بالنسبة للرجل، ولكن الرومانسية تشمل أيضًا التعبير عن المشاعر بأنوثة ورقة، والاهتمام والطاعة وإظهار الحب في جميع المناسبات.

- التمتع بجمال العقل والذكاء: هناك الكثير من الرجال أول ما يجذبهم للمرأة هو شكلها وجمالها، ولكن ذلك ليس المعيار دائمًا؛ فالرجل لا ينجذب للمرأة الغبية التي لا يستطيع إقامة أي حوار هادف معها، أو لا يستطيع إيجاد نقطة اتصال بينهما، فهو يريد من تفهمه سريعًا ومن تتفهم طبيعة عمله وعلاقاته بمن حوله. لذا، احرصي على أن تجمعي بين جمال العقل وجمال الجسم؛ حتى تضمني أن زوجك سيرغب فيكِ إلى الأبد.

- طيبة القلب: يميل الرجل تجاه المرأة التي تشعره بحنانها وحبها، فهو يريد في زوجته أن تشبه صفات والدته من طيبة واحتواء وتسامح وحنان، بحيث يتعلق قلبه بها طوال الوقت، فالزوجة التي تسعى إلى إرضاء زوجها بشتى الطرق دون أي سبب، إلا لأنها تحبه، لا يستطيع أن يستغني عنها الرجل أبدًا.

-الابتسامة: يعد تَبسُم المرأة ابتسامة صادقةً عفويةً غير مُصطنعة من أجمل وألطف الصِفات المُحبَِبة فيها، لأنّها تَعكس الشعور بالسعادة والفرح دون الحاجة للتَكلف، لهذا يُمكن إاعتبار الابتسامة مؤشراً إيجابياً بالمرأة خاصة عند الدخول إلى مكانٍ ما والحديث، كما أنَّ الزوج يُحب أن تضحك المرأة على الكلام المثير للبهجة الذي يُلقيه من باب الدُعابة، وعندها سيشعر بِأن المرأة سعيدة معه وأنّه خيرُ شريك لها.

-النقاش والحوار: يُحب الرجل المرأة ذات الشخصية المناقشة المُحاورة الواعية المُدركة للكثير من الأُمور في الحياة بِشكلٍ عام، والمنطقية في تفكيرها، فالنِقاش مُفتاح التفاهُم، لكن دون المُحاولة لفرض الرأي وتقبّل الرأي الآخر، والحِوار أحد أهم طرق التواصل، وهو لُغة تفاهم بين الرجل والمرأة في مختلف مراحل حياتِهم، وهذا ما يُشعر الزوج بمدى ذكاء ووعي وقدرة المرأة على التعامل معه، وما يجذب ويلفت انتباه الرجل، لذلك هي صفة مُحببة للرِجال.

- الحماس والشغف: يلتفت الزوج للمرأة التي تملء وقتها الخاص بهوايةٍ أو رياضةٍ خاصة بِها، مثل: القيادة بأنواعها، ورياضة الغولف، أو الرسم، وغيرها من الهوايات التي تُشعرها بالشغف عند القيام بها، فالرجل يُحب المرأة التي تتعدى اهتماماتها السعي وراء العلاقات العاطفية فقط، بينما تكون بلا حُلم أو طموح، خاصةً عندما يكون لديه أحلام وأهداف وطموحات خاصة به ويسعى لِتحقيقها. وهذا الحماس والشغف يُثير انتباه الزوج.

- اللطافة: ينجذب الزوج الى المرأة المُتصفة باللطافة والليونة؛ فالمرأة التي تكون لديها قدرة على التواصل مع الآخرين دون قسوةٍ، ويتميز تعاملها وحديثها بالنعومة والرقَة هي امرأة مثيرة للانتباه، فهذه تُعدّ من أجمل الصِفات للنساء ليس فقط لإقناع الرجل والوصول إليه لا بل للوصول للسعادة والإنسانية مع الجميع.

- حُبّها لنفسها: تولّد الثقة بالنّفس راحة البال والاتزان مما يجعل المرأة الواثِقة جميلة في عيون الآخرين، فالرجل يُفضّل ويسعى للظُّفر بالمرأة الواثِقة من نفسها، لكن يعتقد البعض أنّ حُب النفس يُعتبر أنانية، ولكنها فعلياً مُهمة؛ فرعاية الذات تُقاس على مدى تقبّل المرأة لنفسها وحبّها لذاتها، وهذا ما يدل على القوة، وعلى مدى الجاذبية؛ لأن عدم حبّ المرأة لنفسها، وعدم تقبل شخصيتها قد يؤثر سلباً على النفس، وعلى التواصل مع الشريك.

- الامتنان والتقدير: يُعد الشُكر والامتنان صفةً مهمةً جداً، حيث إنّ الاحترام والتقدير هما من أسمى الصِفات التي يجب على المرأة أن تتحلى بها، فالإنسان عندما يُقدّم للناس احتراماً وتقديراً فهو يُعبر عمّا في نفسه من أخلاقٍ وقيم، وهذه الصفة واحدة من أهم الصفات التي تلفت نظر الزوج بالمرأة وتجعل شخصيته جذابة له.

- الطموح: يحب الرجل الارتباط بمن تساعده على تحقيق جميع طموحاته وأهدافه وتشجعه على ذلك، ولكن يجب أن يكون لها أيضًا طموحات تسعى لتحقيقها؛ فالمرأة الناضجة والمسؤولة التي يحبها الرجل هي مَن يكون لها رؤية لمستقبلها، فالتي لا يوجد لها أي أهداف في الحياة بالطبع لن تتمكن من الصراع مع زوجها في جوانب الحياة المختلفة.

- الإخلاص: الزوجة المخلصة أهم ما يتمناه الزوج من زوجته، فهو يريد منها الإخلاص له كرجل، وألا تفكر في أي رجل آخر على الإطلاق، حتى ولو على سبيل الإعجاب، كما يريد منها أن تكون مخلصة لعلاقتهما، بحيث يمكنها تحمل أي صعاب قد تواجههما، وألا تتخلى أبدًا عن حبهما وعلاقتهما.

- التدبير والتنظيم: إذا وجد الرجل أن زوجته لا تخاف على أمواله، أو أنها تنفقها بشكل مبالغ فيه، فسينفر منها مع الوقت؛ لأنه يرغب من زوجته أن تحافظ على أمواله، وفي نفس الوقت يريد الزوجة والأم التي تدير شؤون المنزل كافة بنظام، وتوفر جميع المتطلبات الضرورية للبيت والأبناء، دون أي نقص.

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